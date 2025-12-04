Во втором матче "Ладья" забила 2 шайбы "Сибирским снайперам"

"Ладья" на домашнем льду 3 декабря сыграла повторный матч с "Сибирскими снайперами".
Тольяттинской молодежке во что бы то ни стало сегодня нужно было взять реванш за первое сухое поражение. В первом периоде голов не было. Зато на экваторе матча в ворота сибиряков подряд залетели две шайбы.
Сначала Владислав Гурьев открыл счет, через минуту отличился Марат Калимуллин. В третьем периоде новосибирцы устроили натиск на ворота автозаводцев, заставив понервничать наших болельщиков, но "Ладья" выстояла и одержала сухую победу.
Следующий соперник "Ладьи" — "Реактор". Матч пройдет дома 6 декабря.
