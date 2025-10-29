16+
Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл в гостях у ярославского "Локомотива"

ЯРОСЛАВЛЬ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Тольяттинский ХК "Лада" в Ярославле уступил "Локомотиву" - 2:3.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На восьмой минуте матча Дмитрий Кугрышев в большинстве открыл счет, воспользовавшись тем, что Иван Романов закрыл обзор голкиперу на пятаке.

На 17-й минуте Алекс Коттон открыл счет своим голам в КХЛ. Канадский сначала попал в защитника, сразу же сориентировался, подыграл себе шайбу рукой и точно бросил. Хозяева много атаковали, но оборона "Лады" и ее вратарь Иван Бочаров действовали уверенно. Но, все же, на 52-й минуте после броска Егора Сурина шайба влетела в ворота тольяттинцев.

На 58-й минуте ярославцы отыгрались — Александр Радулов откликнулся на передачу партнера на пятак. 3:2, победа "Локомотива".

