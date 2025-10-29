ХК "Лада" проиграл в гостях у ярославского "Локомотива"

Тольяттинский ХК "Лада" в Ярославле уступил "Локомотиву" - 2:3.
На восьмой минуте матча Дмитрий Кугрышев в большинстве открыл счет, воспользовавшись тем, что Иван Романов закрыл обзор голкиперу на пятаке.
На 17-й минуте Алекс Коттон открыл счет своим голам в КХЛ. Канадский сначала попал в защитника, сразу же сориентировался, подыграл себе шайбу рукой и точно бросил. Хозяева много атаковали, но оборона "Лады" и ее вратарь Иван Бочаров действовали уверенно. Но, все же, на 52-й минуте после броска Егора Сурина шайба влетела в ворота тольяттинцев.
На 58-й минуте ярославцы отыгрались — Александр Радулов откликнулся на передачу партнера на пятак. 3:2, победа "Локомотива".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!