На самарском рынке изъяли незаконную пиротехнику

В Самаре сотрудники МВД провели рейды по пресечению незаконной продажи пиротехники, хвойных деревьев и алкоголя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В итоге на рынке на пр. Карла Маркса у одного из продавцов обнаружили и изъяли более 600 пиротехнических изделий. 42-летний мужчина продавал их без сертификатов соответствия и сопроводительных документов.