Четверо молодых людей опрокинулись на Mitsubishi Pajero в Сызрани

В среду, 17 декабря, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 21:09 19-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport в районе дома № 15 по Кожевенному переулку не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.
В аварии пострадали четверо. Водитель и его 17-летний пассажир самостоятельно обратились в больницу, но отказались от госпитализации. Еще двоих пассажиров 18 и 19 лет госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!