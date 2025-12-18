Четверо молодых людей опрокинулись на Mitsubishi Pajero в Сызрани

В среду, 17 декабря, в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали четверо человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:09 19-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport в районе дома № 15 по Кожевенному переулку не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

В аварии пострадали четверо. Водитель и его 17-летний пассажир самостоятельно обратились в больницу, но отказались от госпитализации. Еще двоих пассажиров 18 и 19 лет госпитализировали.