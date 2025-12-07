В Чапаевске госпитализирован пешеход, на которого наехала женщина на иномарке

В Чапаевске в субботу, 6 декабря, в 18:50 51-летняя женщина на Kia Rio возле дома № 20 по ул. Щорса совершила наезд на 32-летнего мужчину.

Пешехода с места ДТП госпитализировали, сообщает облГлавк.