Авито Работа: Самарская область вошла в топ-3 регионов с наибольшим ростом зарплатных предложений

Эксперты Авито Работы проанализировали данные платформы за зимние периоды 2024/2025 и 2025/2026 годов и выяснили, в каких регионах России средние зарплатные предложения выросли больше всего. Третье место в рейтинге заняла Самарская область: за год средняя предлагаемая зарплата здесь увеличилась на 29% и достигла 71 996 рублей в месяц.

Активнее всего в регионе росли зарплатные предложения у электромонтажников — зимой 2025–2026 годов они выросли на 54% за год и достигли 98 442 рубля в месяц. Значительный рост наблюдается также у сварщиков: предлагаемые им в вакансиях средние зарплаты увеличились на 41% год к году, достигнув 191 597 рублей.

Средние зарплатные предложения здесь и далее указаны для специалистов с опытом работы один-три года и рассчитаны на основе диапазонов зарплат, указанных работодателями в вакансиях. Учитывались как минимальные, так и максимальные значения зарплатных вилок, а также предложения с вахтовым методом работы. При этом специалисты на ведущих или руководящих позициях могут получать значительно больше средних значений, а фактический заработок зависит также от премий, региональных надбавок и других факторов. Кроме того, в ряде профессий распространена посменная занятость, из-за чего доход может варьироваться в зависимости от количества отработанных смен.

Сахалинская область заняла третье место рейтинга с приростом зарплатных предложений на 29%: в среднем этой зимой кандидатам предлагали 71 996 рублей. Рост в регионе во многом обеспечен рабочими специальностями — средние зарплатные предложения для сварщиков за год выросли на 64% — до 155 026 рублей. На 61% выросли средние предлагаемые зарплаты у упаковщиков — до 113 000 рублей.

Регионы России с наибольшим приростом средних зарплатных предложений, зима 2024/2025 — зима 2025/2026

* - Средние значения указаны на основе зарплатных вилок, которые публикуют работодатели в вакансиях, и могут отличаться от фактических заработков специалистов.

"Сегодня быстрее всего растут зарплатные предложения для квалифицированных рабочих специалистов — сварщиков, электромонтажников, водителей. Работодатели вынуждены конкурировать за опытных сотрудников с прикладными навыками. В целом по России средние зарплатные предложения этой зимой увеличились на 12% год к году, однако в некоторых регионах динамика по разным причинам превышает этот показатель. Это связано как с повышенным спросом на специалистов в отдельных отраслях, так и с региональными особенностями рынка труда — например, действием северных и других региональных надбавок, спецификой вахтовой занятости и дополнительными выплатами со стороны работодателей", — комментирует директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.