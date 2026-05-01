В Самаре женщина ушла погулять по берегу Волги и заблудилась

В вечернее время в полицию поступил звонок от взволнованного мужчины, который сообщил, что его 64-летняя жена ушла на прогулку вдоль берега реки Волги в районе ул. Советской Армии, а позже позвонила ему и сказала, что не рассчитала время и заблудилась в темноте, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На место предполагаемого начала прогулки незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции, им удалось несколько раз связаться с женщиной по сотовому телефону, но из‑за дезориентации и наступившей темноты она не могла точно указать свое местоположение.

Ситуация осложнялась тем, что с момента начала прогулки прошло уже несколько часов, температура на улице опустилась, и женщина могла серьезно пострадать от переохлаждения.

Ночью в затопленной лесополосе сотрудники полиции обнаружили пожилую женщину. В темноте она поскользнулась на мокром склоне и упала, получив повреждения от веток деревьев — многочисленные ссадины и порезы, а также сильно замерзла.

Полицейские помогли женщине выбраться, оказали первую помощь и сопроводили до служебного автомобиля. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение для осмотра и дальнейшего оказания необходимой помощи.