Два жителя Самарской области напали с вилами на пристава из‑за отключения газа

За применение насилия в отношении представителя власти осуждены супруги из Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба судебных приставов по Самарской области.
Инцидент произошел при попытке судебного пристава обеспечить доступ сотрудников газовой компании в домовладение для отключения газоснабжения. Граждане угрожали приставу вилами и повредили ему пальцы левой руки металлической калиткой.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей каждому из осужденных. Штраф был уплачен гражданами до вступления судебного постановления в законную силу.
