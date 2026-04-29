Два жителя Самарской области напали с вилами на пристава из‑за отключения газа

За применение насилия в отношении представителя власти осуждены супруги из Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба судебных приставов по Самарской области.

Инцидент произошел при попытке судебного пристава обеспечить доступ сотрудников газовой компании в домовладение для отключения газоснабжения. Граждане угрожали приставу вилами и повредили ему пальцы левой руки металлической калиткой.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей каждому из осужденных. Штраф был уплачен гражданами до вступления судебного постановления в законную силу.