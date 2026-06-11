В Самарской области пресекли деятельность банды наркодилеров

Оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также сотрудники ГУ МВД по Самарской области и по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области задержали преступную группу, занимавшуюся рассылкой запрещенных препаратов по почте.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, схема была следующей: двое мужчин и женщина ввозили запрещенные препараты, расфасовывали их с помощью капсулятора и отправляли клиентам.
Злоумышленники успели отправить одну посылку в Самару, но сами были задержаны в Санкт‑Петербурге до расширения сети нелегальных поставок. В результате обысков правоохранители изъяли более 10 кг запрещенного вещества и все необходимое для его упаковки и отправки.
"Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках