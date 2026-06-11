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Преступления Происшествия

В Самарской области пресекли деятельность банды наркодилеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также сотрудники ГУ МВД по Самарской области и по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области задержали преступную группу, занимавшуюся рассылкой запрещенных препаратов по почте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, схема была следующей: двое мужчин и женщина ввозили запрещенные препараты, расфасовывали их с помощью капсулятора и отправляли клиентам.

Злоумышленники успели отправить одну посылку в Самару, но сами были задержаны в Санкт‑Петербурге до расширения сети нелегальных поставок. В результате обысков правоохранители изъяли более 10 кг запрещенного вещества и все необходимое для его упаковки и отправки.

"Следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ. Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Гид потребителя

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