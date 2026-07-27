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Туризм Общество

Тольяттиазот представил новую серию медиапроекта Вкус земли Самарской

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" продолжает реализацию масштабного тревел-проекта "Вкус земли Самарской", ориентированного на продвижение региона присутствия Компании. В новой серии медиаэкспедиции зрители отправятся в один из самых живописных уголков Самарской Луки — Яблоневый овраг в городском округе Жигулевск.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Пятиминутный ролик объединил в себе элементы краеведческого исследования, документального кино и путеводителя по интересным местам губернии. В объектив съемочной группы попали не только захватывающие виды Жигулевских гор, но и ключевые особенности локации, связанные с историческими фактами.

Помимо развития внутреннего туризма и популяризации культуры региона, концепция медиаработы популяризует важность минеральных удобрений для сельского хозяйства. В финале серии проводится параллель с производственной площадкой ТОАЗа и миссией Компании о мире без голода.

Рассказ о Яблоневом овраге — это четвертая серия тревел-проекта "Тольяттиазота". Ранее были сняты эпизоды о селах Ягодное и Винновка, а также о Хлебной площади в Самаре.

"Вкус земли Самарской" уже завоевал признание на федеральном уровне, получив в 2026 году главную награду на III Всероссийском фестивале геобрендов "Земля открытий" в номинации "Просто путешествуй!".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Проект ТОАЗа "Вкус земли Самарской" — это признание в любви родному краю, который полон удивительных мест. Яблоневый овраг в Жигулевске — локация с богатой историей и невероятной энергетикой. Выпуская фильмы об аутентичных уголках региона, мы транслируем миссию Компании о мире без голода и напоминаем о ключевой роли химиков в процессе получения богатого урожая. Мы уверены, что новая серия вдохновит многих телезрителей и интернет-пользователей открыть для себя знакомые места с новой стороны.

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