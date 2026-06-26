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Туризм Общество

"Тольяттиазот" — победитель всероссийского конкурса "Земля открытий"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медиапроект ТОАЗа "Вкус земли Самарской" признан лучшим на III всероссийском фестивале геобрендов "Земля открытий". Премьерный показ фильмов-победителей и церемония награждения состоялись в Самаре в Губернской думе и областном художественном музее.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Конкурс, направленный на развитие туристического потенциала регионов России, входит в систему престижной Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Ключевой целью является формирование цифровой летописи страны для развития внутреннего туризма и образования. В этом году фестиваль собрал сотни видеоработ от Калининграда до Камчатки. Тревел-проект "Тольяттиазота" завоевал высшую награду в тематической номинации "Просто путешествуй!"

ТОАЗ запустил просветительский медиапроект "Вкус земли Самарской" в 2025 году. За это время было снято три серии, популяризирующие уникальную природу, богатую историю и многогранную культуру региона присутствия Компании. Зрителям уже были представлены выпуски о самобытных населенных пунктах губернии — селах Ягодном и Винновке, а также эпизод, посвященный Хлебной площади в Самаре. Каждая серия сочетает в себе реальные натурные съемки, графическую анимацию, местные легенды и рассказы о выдающихся жителях.

Концепция мини-фильмов неразрывно связана с миссией Компании о продовольственной безопасности и слоганом "Потому что еда нужна каждому". С помощью оригинального художественного формата транслируется значимый вклад химической промышленности в сельское хозяйство.

Проекты победителей и призеров фестиваля геобрендов "Земля открытий" будут распространяться как в цифровом пространстве, так и на общедоступных офлайн-площадках по всей стране, в том числе на вокзалах и в аэропортах, в туристических информационных центрах, а также в общественном транспорте и в кинотеатрах под открытым небом. Кроме того, видеоролики будут использоваться на уроках по истории родного края, географии и обществознанию.

"Тольяттиазот" подтверждает статус одного из лучших региональных брендов на всероссийском уровне третий год подряд. В рамках конкурса "Земля открытий" высшими наградами были отмечены медиапроекты Компании "Виртуальная экскурсия" и "Профессии ТОАЗа".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

Для "Тольяттиазота" победа проекта "Вкус земли Самарской" на федеральном уровне — это подтверждение того, что крупный бизнес может и должен быть эффективным амбассадором своего региона. Мы создавали это тревел-шоу не просто как красивый гид по Самарскому краю, а как глубокую историю о людях, земле и продовольственной безопасности. Мы стремились показать, как индустриальный потенциал Компании переплетается с заботой о плодородии и развитием внутреннего туризма. Признание экспертов фестиваля "Земля открытий" доказывает, что такой формат продвижения геобренда вызывает теплые чувства и находит отклик в сердце у самой разной аудитории. Поэтому проект обязательно будет продолжен.

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