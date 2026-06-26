В Самарской области пройдет XV трофи-рейд "Болотная авантюра"

С 3 по 5 июля в Похвистнево состоится трофи-рейд "Болотная авантюра". Об этом сообщили в администрации округа.

Праздник пройдет благодаря национальному проекту "Туризм и гостеприимство".

В программе заявлены пять категорий для внедорожников и две категории для квадроциклов (ATV). Формат для ATV-участников предполагает GPS-ориентирование с обязательной записью трека и фотофиксацией контрольных точек. При небольшом количестве участников организаторы могут объединить категории квадроциклов.

Праздник стартует с административных и технических проверок транспорта. 4 июля участников ждут торжественное открытие, предстартовый брифинг и старт гонки. 5 июля состоится торжественное награждение победителей и закрытие юбилейной "Болотной авантюры".