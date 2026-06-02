Самарская область будет представлена на Международном туристическом форуме "Путешествуй!"

МОСКВА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Международный туристический форум "Путешествуй!" пройдет 10 по 14 июня на ВДНХ. Это масштабное событие для всех любителей путешествий.

Форум состоит из трех составляющих: туристический фестиваль с интерактивными активностями, выставка, где свои туристические возможности представят более 74 регионов России и более 10 зарубежных стран и крупнейшие компании отрасли, а также деловая программа. Организатором Международного туристического форума "Путешествуй!" выступает Фонд Росконгресс совместно с министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке правительства Российской Федерации.

Самарская область традиционно примет участие в форуме. Туристический потенциал региона презентуют ведущие организации отрасли туризма: представители регионального туристского информационного центра, администрации городского округа Самара, туроператорских компаний, гостиниц и загородных домов, а также Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина. Гостей познакомят с природными и культурными возможностями, разнообразием экскурсионных программ и туров региона, а также гастрономическими особенностями и событиями региона.

Форум "Путешествуй!" открывает посетителям возможность поучаствовать в квесте с призами, посетить концерты и шоу на Главной сцене, найти вдохновение и перезагрузиться в Ретрит-шатре с практиками и чайными церемониями, встретиться с тревел-блогерами, путешественниками и экспертами в Большом лектории, принять участие в мастер-классах, спортивных активностях и интерактивах на стендах регионов и зарубежных стран, познакомиться с культурными традициями разных народов, попробовать блюда со всей России в гастрономической зоне, а также воспользоваться Мобильным путеводителем, который поможет сориентироваться на площадке и выбрать мероприятия по интересам.

 

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

