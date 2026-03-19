Как уехать из Дубая: туристка из Самары про эвакуационный рейс

28 февраля Объединенные Арабские Эмираты подверглись атаке со стороны Ирана, ответившего таким образом на военную операцию США и Израиля. В это время в ОАЭ находились тысячи россиян, в том числе туристы из Самары. Корреспондент Волга Ньюс поговорил с самарчанкой Ниной Коваленко, которая оказалась в Дубае в тот день, о том, как проходила эвакуация и что помогало не паниковать и мыслить позитивно в сложной ситуации.

- Начнем с самого начала. Как вы оказались в Дубае?

Я купила тур в начале декабря. Никто не думал и не предполагал, что так все обернется. Мы решили поехать в путешествие к морю вместе с мамой и отметить там её день рождения, который приходится на 27 февраля. У нас был вариант приехать 23 и вернуться 27, но мы не захотели отмечать день рождения "на чемоданах", поэтому выбрали другие дни для поездки — с 24 по 28 февраля.

Мы решили поехать в ОАЭ, потому что очень хотели попасть на море и это относительно недалеко. Лететь куда-то в другое место — это уже длительные перелеты по 11 часов и дольше. А Дубай как будто бы и не очень далеко и приемлем по ценам. Мы взяли тур на пять дней и остановились в отеле в районе Дубай Марина.

- Опишите ваш день 28 февраля: где вы были, что планировали?

В этот день мы должны были выселиться из отеля и улететь домой. С утра мы уже знали, что Иран закрыл свое воздушное пространство и что ищутся какие-то варианты облета. Мы понимали, что полетим по другому воздушному пути, но мысли о том, что мы вообще в этот день не улетим, не было. Мы написали туроператору и она подтвердила, что у нас трансфер в аэропорт в шесть вечера. Собрав вещи и сдав номер, мы пошли гулять и покупать сувениры.

Когда мы сидели в одном из кафе Дубай Марины, был сбит первый беспилотник — этот эпизод как раз попал на то самое видео, которое разлетелось по всем каналам. Это произошло у нас буквально на глазах. Мы сидели в открытом ресторане, в какой-то момент раздался сильный хлопок и все подпрыгнули, повыбегали все повара и официанты. Было непонятно, что происходит. После хлопка мы увидели в небе небольшое облачко. Мама сразу схватилась за сердце. Нас бросились успокаивать официанты — donʼt worry, donʼt stress. Они начали говорить, что тут самый лучший купол защиты ПВО, поэтому не стоит переживать.

В это же время нам приходит смс от нашего туроператора, что мы никуда не улетаем, но что всё равно в шесть часов нас забирает трансфер и везет не в аэропорт, а в другой отель. В какой отель мы едем, мы узнали только в автобусе, это был Queen Elizabeth 2. Вместе с нами ехало много туристов из различных отелей, звездность не играла роли — нас всех везли в две звезды. Нас предупредили, что мы будем находиться в отеле до тех пор, пока не откроют воздушное пространство. И сказали, что если вам не нравится отель, то вы можете самостоятельно найти другой, но это будет уже за ваш счет.

- Как реагировали люди на происходящее?

Достаточно спокойно. Старались даже как-то позитивно смотреть на вещи, ведь иначе было нельзя. Были люди, которые пытались возмущаться ещё в автобусе, когда нас везли в отель — почему вы везете нас в отель хуже по качеству, чем тот, в котором мы проживали, мы будем писать жалобы и так далее. Но в основном все реагировали адекватно — хорошо, что нас собрали и привезли куда-то, хорошо, что нас не повезли в аэропорт, потому что кого-то возвращали уже оттуда.

Когда мы приехали в отель, мы увидели, что это переоборудованный большой корабль. И многие стали шутить, что может стоить его захватить и добраться до дома уже на нем. В общем, атмосфера была достаточно позитивной. Несмотря на то что были большие очереди на регистрацию. Мы смогли зайти в номер только через два часа. Нас заселили в отель до 3 марта и предупредили, что платить ни за что не надо, что будет трехразовое питание. Было только одно требование — быть всегда на связи и иметь возможность собраться за полчаса.

Никто не паниковал. Нам постоянно приходило видео, что русские продолжают веселиться — даже на Дубай Марине всё хорошо и все продолжают гулять, лежать на пляже и кататься на парашютах. Это, конечно, вселяло в нас надежду, что в принципе ничего страшного не происходит.

- В первый день поступали новости, что был взрыв в Дубай Марина и пожар в отеле. Ваш отель был далеко?

Если бы мы остались в нашем отеле, то это было бы от нас недалеко. Но в отеле, в который нас перевезли, до нас даже отголоски не дошли, мы ничего не слышали. Мы просто потом новость о пожаре увидели в новостях.

- Сколько времени вы жили в новом отеле? И как вы там проводили время?

Первые два дня было вполне нормально — даже интересно. Мы гуляли и изучали новый отель, так как он был очень-очень большим, наверное, несколько тысяч номеров. Много времени общались с соотечественниками. Все были на эмоциях, старались много шутить. Стало труднее на третий день, когда начали улетать самолеты и многие из нашего отеля уже уехали. 3 марта мы пришли на завтрак и увидели, что людей стало значительно меньше, в обед — еще меньше, а уже на ужине не было практически никого из россиян.

Мы начали переживать, почему все улетают, а мы нет. Даже поговорить и поделиться эмоциями было не с кем, остались только иностранцы — европейцы, и откуда-то появилось много азиатов. Они все сидели тихо и не общались друг с другом. Нам продлили проживание в отеле до пятого марта.

- Когда вас повезли в аэропорт?

Мы видели, что все улетают в Москву, улетел первый самолет в Екатеринбург, собирался самолет в Казань. Уточняли про Самару, но наш туроператор отвечал, что по нашему городу нет никаких новостей. Третьего марта я уже сама ей написала, что если будут рейсы на Москву, мы готовы улететь туда, а не ждать Самару. Нам ответили, что будут это иметь в виду. И уже на следующий день в три часа дня сообщили, что через тридцать минут за нами приедет трансфер в аэропорт. Не сказали про рейс, про время — не было вообще никакой информации, кроме той, что есть возможность улететь в Москву.

В аэропорту нас встречали сотрудники турагентства прямо у входа и показывали куда идти, в какую очередь вставать. В итоге мы встали в живую очередь, в которой до нас стояло несколько тысяч человек и после нас, кажется, подъехало еще больше. Многотысячная очередь на шесть стоек. На табло ничего не написано — какие рейсы, когда они вылетают, куда летят. Ничего. Тебе просто сказали стоять в очереди, и ты стоишь.

Пока мы стояли, мы поняли, что идет регистрация на самолеты, которые вылетают в 7 и в 11 часов вечера. Очередь шла потихонечку, и в 6 часов просто закончилась регистрация на эти два самолета. Нам сказали, что следующая регистрация откроется уже в 8 часов вечера, когда прилетит следующий самолет. К тому моменту мы уже простояли 2 часа. Естественно, никто из этой очереди не разошелся, то есть все как стояли, так и продолжили стоять.

Регистрация началась не в 8, не в 9, а только в 10 часов вечера. Мы уже были в очереди 6 часов, отойти было нельзя, воды и еды не было, только то, что взяли с собой. Никто не рисковал покинуть очередь, все планировали стоять до победного.

В 10 вечера открылась регистрация, и тут, конечно, у многих сдали нервы, и люди из конца очереди начали переживать, что они могут не успеть зарегистрироваться на новый рейс. Они пошли к стойкам в обход. Люди из очереди стали возмущаться. Началась серьезная перепалка, я боялась, что будет драка.

Люди оказались максимально на агрессии. Дошло до того, что вызвали полицию. Полицейские вернули всех в очередь и пока шла регистрация продолжали дежурить рядом. Это был, наверное, самый жуткий момент, когда казалось, что начнется массовая драка из-за регистрации.

Нас начали успокаивать: не переживайте — вы все улетите, еще будет несколько рейсов. Нам сначала говорили, что будет один самолет, потом два, три, четыре, пять. Нас всячески старались успокоить. Свои посадочные талоны мы получили в 00:05 на самолет, который должен был вылететь в 9:35 утра. Мы простояли в очереди 8 часов.

- Как вы провели эту ночь? После стольких часов ожидания вам дали воду?

Да, нам повезло, что был Рамадан и вечером выдавали сухпайки всем, кто был в аэропорту. Это такие коробочки, в которых был хороший набор продуктов — салат, горячее, финики, йогурт, булочка. Воду раздавали тоже всем в большом количестве. В этом плане все было хорошо.

- Не страшно было в аэропорту? Ведь там тоже произошел взрыв.

Попадание в аэропорт было на следующий день, когда мы уже улетели. Поэтому у нас была спокойная атмосфера. Вся очередь прошла, и все получили посадочные. Все расселись по кафе и по залам, все получили коробочки с едой и все нашли чем заняться. Все устали, дети уснули.

Мы уже перестали мониторить новости. Я в какой-то момент решила, что больше ничего не смотрю, иначе я все это не вывезу. Мы ждали информацию только от нашего туроператора, больше старались ничего не слушать. Люди вокруг тоже бережно относились друг к другу, потому что видели, что вокруг много детей. Даже если и сообщались какие-то новости, то очень тактично.

- Как вы летели до Москвы?

Мы летели 11 часов через Пакистан. В Пакистане у нас был час на дозаправку. И потом уже оттуда мы летели через Афганистан и всю Среднюю Азию — Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Мы прилетели во Внуково и остались в Москве у знакомых, переночевали, пришли в себя и купили обратно билет на поезд. Уже опасаясь доверяться самолетам.

- Какие впечатления от произошедшего? Что помогало сохранить силы и не начать паниковать?

Впечатлений много и, как ни странно, в основном они положительные. Потому что несмотря ни на что, люди все-таки поддерживали друг друга, пытались шутить, никто не поддавался панике, все старались новости преподносить позитивно, никто не нагнетал. Не осталось негатива. Даже когда мы сели в самолет и узнали, что летим через Пакистан, начали говорить, что это прекрасно пролетать над такой страной, возможно, на подлете мы увидим знаменитую большую мечеть. Когда бы мы еще побывали в Пакистане?