"Авито.Путешествия": событийный туризм в Самаре становится трендом "Самара - хлебная столица": Сбер запускает экскурсию по гастрономической истории города На майские каникулы мужчины предпочитают "тюлений отдых", а женщины — активность Объявлен конкурс на проект рекреационной зоны на Лысой горе в Самаре Стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе на Всероссийский семейный туристский фестиваль "Больше, чем путешествие"

"Самара - хлебная столица": Сбер запускает экскурсию по гастрономической истории города

Сбер совместно с ремесленной пекарней "Белотурка" представили новый туристический проект - экскурсию "Самара - хлебная столица". Маршрут проходит по знаковым "хлебным" местам города и призван напомнить о прошлом Самары как одного из главных зерновых центров Российской империи, а также раскрыть город с современной гастрономической стороны. Голосами аудиоверсии экскурсии стали самарский ресторатор, автор концепции "Белотурки" Евгений Реймер и известный писатель и драматург Александр Цыпкин. Атмосферу XIX века в экскурсии создают стилизованные театральные вставки в исполнении профессиональных актеров.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В экскурсию включено 16 локаций. Маршрут стартует с Хлебной площади и здания элеватора Государственного банка Российской империи, финальная точка - сквер Пушкина и открывающийся с него вид на паровую мельницу Субботина. За время прогулки по маршруту можно узнать, какому знаменитому сорту твердой пшеницы отдавали предпочтение самарские купцы, кто был самым известным самарским крючником и правда ли, что местная хлебная биржа занимала третье место в мире по объему торгов зерновыми после Новоорлеанской и Европейской.

Как отправиться в путешествие по "хлебному" маршруту Самары:

  • Пройти маршрут поможет подробный гид в геосервисе 2ГИС, который выступил навигационным партнером проекта;
  • Прослушать аудиоэкскурсию можно в музыкальном сервисе Звук.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Этот проект объединил историю, культуру и предпринимательство, превратив прогулку по Самаре в захватывающее путешествие. Благодаря ему каждый сможет почувствовать атмосферу "хлебной" купеческой Самары и понять, насколько важна эта страница нашей общей истории. Экскурсия "Самара хлебная столица" это отличный пример того, как Сбер в коллаборации с партнерами создает интересную городскую среду, выходя за рамки финансовых услуг".

Евгений Реймер, ресторатор, автор концепции ремесленной пекарни "Белотурка":

"В моменте создания концепции ремесленной пекарни в Самаре, мы с командой историков-краеведов по крупицам собрали исторические факты, связывающие наш город с хлебным делом. И поняли, что нашли клад: забытый культурный код Самары "Хлебная столица Российской империи". Этими знаниями обязательно нужно было поделиться с жителями и гостями города так у пекарни появилась просветительская миссия. Мы должны рассказать об этой истории миру всеми доступными способами. И наш аудиогид по хлебной столице в коллаборации со Сбером как раз об этом. Кроме того, мы сняли фильм о "Белотурке", готовим к выпуску книгу "Самара хлебная столица" совместно с Анастасией Кнор, запускаем совместный проект с "РЖД" фирменный вагон "Самара хлебная столица" в составе поезда "Жигули" (Москва Самара). А еще мы с командой задумали создать музей русского хлеба. Он расположится в месте, которое всегда было связано с хлебным делом, в исторической мельнице Стройкова и Якимова, которая хранит в своих стенах пыльцу пшеницы и ржи и эхо старинных жерновов".

Екатерина Матвеева, министр туризма Самарской области:

"Самарские предприниматели всегда отличались особой энергией и умением видеть перспективы там, где другие проходят мимо. Запуск гастрономической экскурсии "Самара - хлебная столица" - отличный пример того, как бизнес берет на себя просветительскую миссию, соединяя историю, культуру и современные тренды. Именно благодаря такой инициативе и неравнодушию самарских бизнесменов наш город раскрывается с новой, яркой стороны для жителей и гостей".

Напомним, Самара получила статус главного зернового центра России во второй половине XIX века. Выгодное расположение на Волге и строительство железной дороги превратили город в "Русский Чикаго". Купцы Неклютины, Субботины, Курлины, Шихобаловы построили десятки мельниц и знаменитое здание Хлебной биржи, а самарская пшеница шла на экспорт в Европу. Проект "Самара - хлебная столица" возрождает эту гордость в современном туристическом формате.

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

