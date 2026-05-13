Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута "Жигулевские выходные"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута "Жигулевские выходные".

В числе гостей - такие известные московские компании, как "Южный экспресс", "Гранд Капитан", "Вокруг света", "Золотая астра", "Видиак тур", "Ванд вояж", "Магазин путешествий" и "Ника", а также пензенский "Материк" и саратовский "Кругозор". Программа тура получилась насыщенной: участники оценили главные достопримечательности Самары, Тольятти, Сызрани и Самарской Луки, посетили лучшие отели и рестораны, побывали на увлекательных экскурсиях и почувствовали, чем регион может удивить даже самых искушенных путешественников.

Кроме того, состоялась встреча с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой. Она рассказала о предстоящих крупных событийных мероприятиях, а также о запланированных маркетинговых мероприятиях в соседних регионах с мобильным туристским информационным центром для презентации и популяризации турпотенциала Самарской области, знакомства жителей соседних регионов с достопримечательностями и точками притяжения нашего региона. В запланированных выездах также предполагается участие туроператоров региона для налаживания взаимодействия с туроператорами из других регионов.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева сегодня ведется масштабная работа по укреплению связей между регионами в сфере туризма. Проведение подобных информационных туров с участием федеральных туроператоров - это значимый шаг, который позволяет привлечь внимание профессионального сообщества к богатому туристическому потенциалу Самарской области. Мы стремимся создать привлекательный и запоминающийся образ нашего региона, а также способствовать тому, чтобы национальный маршрут "Жигулевские выходные" занял достойное место в программах ведущих федеральных операторов. Это, в свою очередь, поможет увеличить поток гостей, желающих открыть для себя красоту и гостеприимство Самарской земли, - отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Помимо возможности выезда организованной группой, "Жигулевские выходные" - это еще и интересный вариант для тех, кто выбирает автопутешествия. Маршрут размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

