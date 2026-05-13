Федеральные туроператоры познакомились с возможностями национального туристического маршрута "Жигулевские выходные"

С 11 по 13 мая Самарскую область посетили 10 представителей туроператорских компаний из Москвы, Пензы и Саратова, чтобы познакомиться с возможностями национального туристического маршрута "Жигулевские выходные".

В числе гостей - такие известные московские компании, как "Южный экспресс", "Гранд Капитан", "Вокруг света", "Золотая астра", "Видиак тур", "Ванд вояж", "Магазин путешествий" и "Ника", а также пензенский "Материк" и саратовский "Кругозор". Программа тура получилась насыщенной: участники оценили главные достопримечательности Самары, Тольятти, Сызрани и Самарской Луки, посетили лучшие отели и рестораны, побывали на увлекательных экскурсиях и почувствовали, чем регион может удивить даже самых искушенных путешественников.

Кроме того, состоялась встреча с министром туризма Самарской области Екатериной Матвеевой. Она рассказала о предстоящих крупных событийных мероприятиях, а также о запланированных маркетинговых мероприятиях в соседних регионах с мобильным туристским информационным центром для презентации и популяризации турпотенциала Самарской области, знакомства жителей соседних регионов с достопримечательностями и точками притяжения нашего региона. В запланированных выездах также предполагается участие туроператоров региона для налаживания взаимодействия с туроператорами из других регионов.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева сегодня ведется масштабная работа по укреплению связей между регионами в сфере туризма. Проведение подобных информационных туров с участием федеральных туроператоров - это значимый шаг, который позволяет привлечь внимание профессионального сообщества к богатому туристическому потенциалу Самарской области. Мы стремимся создать привлекательный и запоминающийся образ нашего региона, а также способствовать тому, чтобы национальный маршрут "Жигулевские выходные" занял достойное место в программах ведущих федеральных операторов. Это, в свою очередь, поможет увеличить поток гостей, желающих открыть для себя красоту и гостеприимство Самарской земли, - отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Помимо возможности выезда организованной группой, "Жигулевские выходные" - это еще и интересный вариант для тех, кто выбирает автопутешествия. Маршрут размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".