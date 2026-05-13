Цена, природа и баня с мангалом: на Авито выяснили, что нужно жителям ПФО летом

Жители Приволжского федерального округа уже активно планируют аренду загородного жилья летом: 80% рассматривают аренду на срок до 1 месяца, 9% — на весь летний сезон. При этом забронировали загородный объект только 3% опрошенных. Онлайн-опрос проводили специалисты Авито Недвижимости и Авито Рекламы среди 10 тыс. совершеннолетних россиян.

Чаще о такой идее говорили молодые опрошенные: в среднем по стране в группе 25–34 лет арендовать планирует 41%, 18–24 лет — 39%.

Выбирая между разными вариантами, большинство преимущественно смотрит на цену (54%) и природное окружение (53%). Баня, бассейн, мангал и другие удобства важны для 48% опрошенных, 41% смотрят на состояние дома и участка, 32% — на инфраструктуру вокруг. Например, оценивают, насколько далеко от загородного дома магазины, аптеки и кафе. Особенно этому критерию по России уделяют внимание опрошенные старше 65 лет (39%). Репутация арендодателя и отзывы о нем важны 30% респондентов.

Какие факторы влияют на ваш выбор загородного жилья больше всего? % респондентов Цена 54% Природа рядом (лес, река, озеро, море, водоём) 53% Наличие удобств (баня, бассейн, мангал и др.) 48% Состояние дома и участка 41% Инфраструктура рядом (магазины, аптеки, кафе) 32% Репутация арендодателя и отзывы о нём 30% Удалённость от города и транспортная доступность 32% Количество комнат и общая площадь дома 26% Качество фотографий и описание в объявлении 20%

В среднем опрошенные жители ПФО готовы заложить на аренду загородного жилья 49 тыс. рублей в месяц. На такой срок планирует остановиться почти каждый восьмой (13%). 37% хотят снять загородный дом, дачу или коттедж на 1–2 недели, 32% — на выходные. Арендовать жилье за городом долгосрочно — на весь летний сезон — собираются 9% респондентов. В среднем по стране краткосрочную аренду чаще рассматривают опрошенные 25–34 лет (35%), в то время как на два—три месяца в основном планируют снять жилье респонденты старше 65 лет (20%) и молодые респонденты в возрасте 18–24 лет (16% против 11% по всем возрастам).

"Почти две трети (63%) опрошенных петербуржцев ищут варианты для загородной аренды на лето на онлайн-площадках. Сегодня по популярности они обгоняют рекомендации знакомых, соцсети и обращение к риелторам. Главным образом так происходит благодаря большему объему информации в описании, наличию фото и видео, отзывов, которые вместе помогают принять более взвешенное решение. Также пользователи могут воспользоваться фильтрами, чтобы оставить в выдаче варианты только по своему направлению, в желаемом ценовом диапазоне, с нужным количеством комнат, отметить дополнительные опции для отдыха: бассейн, баню или сауну и так далее", — комментирует Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Большинство опрошенных рассказали, что реклама на сайтах с объявлениями помогает им принимать решение об аренде. Так, 71% опрошенных отметили, что замечают баннеры с рекламой недвижимости во время поиска, из них 49% отмечают пользу таких сообщений. 54% признались, что реклама на сайтах с объявлениями больше всего мотивирует их выбрать тот или иной объект загородного жилья.

Чаще всего при выборе объекта загородного жилья жителей ПФО мотивирует реклама на сайтах с объявлениями (54%). На втором месте — реклама в соцсетях (39%), на третьем — в поисковых системах (36%). Рекламу на ТВ указали 18% респондентов, на видео платформах и в картографических сервисах — по 16%.

"Исследование показывает: 49% жителей Приволжского федерального округа, которые замечают онлайн-рекламу недвижимости, считают её полезной. Это означает, что аудитория откликается на релевантные сообщения, поэтому реклама должна сразу раскрывать условия, чтобы пользователь мог быстро оценить объект среди доступных вариантов. Для рекламодателя это означает, что важно не просто показать объявление, а донести конкретику до пользователя", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.