Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

В Самарской области планируется реализация двух масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства жилья. Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин сообщил на совещании, посвященном развитию отрасли.
Первый проект — "Самарское заречье". Он предполагает комплексную застройку территории площадью 114 га. Предлагаемые варианты развития: "Самара-сити", конный клуб, поле для гольфа, трек-автодром.
"Площадка первоначально 114 га, но в дальнейшем планируется увеличение до 270 га. Сейчас совместно с администрацией города ведём работу по формированию земельных участков. Одному девелоперу точно не будем все это отдавать. Правительство в данном случае само будет выступать как мастер-девелопер. Но предлагаем коллегам из строительной отрасли комплексно эту территорию посмотреть", — сказал Александр Фомин.
Второй проект — "Кряж". Он предусматривает комплексную застройку территории площадью 160 га в Волжском районе, около села Лопатино.
По словам врио министра, там предполагается строительство разноформатного жилья — ИЖС и многоквартирных домов высотой 9-10 этажей. Как и в случае с первым проектом, привлекать будут нескольких девелоперов.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.