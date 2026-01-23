16+
Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

Девелопмент Строительство и недвижимость

Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области планируется реализация двух масштабных инвестиционных проектов в сфере строительства жилья. Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин сообщил на совещании, посвященном развитию отрасли.

Первый проект — "Самарское заречье". Он предполагает комплексную застройку территории площадью 114 га. Предлагаемые варианты развития: "Самара-сити", конный клуб, поле для гольфа, трек-автодром.

"Площадка первоначально 114 га, но в дальнейшем планируется увеличение до 270 га. Сейчас совместно с администрацией города ведём работу по формированию земельных участков. Одному девелоперу точно не будем все это отдавать. Правительство в данном случае само будет выступать как мастер-девелопер. Но предлагаем коллегам из строительной отрасли комплексно эту территорию посмотреть", — сказал Александр Фомин.

Второй проект — "Кряж". Он предусматривает комплексную застройку территории площадью 160 га в Волжском районе, около села Лопатино.

По словам врио министра, там предполагается строительство разноформатного жилья — ИЖС и многоквартирных домов высотой 9-10 этажей. Как и в случае с первым проектом, привлекать будут нескольких девелоперов.

