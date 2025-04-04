16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Министерство градполитики выступило против строительства небоскребов в Самаре Владельцем спиртзавода в Рождествено стал самарский депутат Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе Тольяттинский застройщик отказался от борьбы за площадку у Вертолетки "Изумруд" теряет участок под КРТ у Телецентра

Девелопмент Строительство и недвижимость

Министерство градполитики выступило против строительства небоскребов в Самаре

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комиссии по застройке и землепользованию в Самаре рассмотрела проект ООО "СЗ "Мичурина 27" Анатолия Давидюка по застройке части территории ГПЗ-4. Свою позицию на заседании высказали и представители нового регионального министерства градостроительной политики.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Площадка, застройку которой вынесли на обсуждение, входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros — он планировал строительство торгового центра. Власти запретили это делать, и компания продала участки ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", входящее в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре.

В ноябре прошлого года стало известно, что зону застройки небоскребами планируют расширить почти вплотную до Московского шоссе. Посмотрите примерные границы участка на карте.

СЗ "Мичурина 27" попросил горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно — возведение многоэтажных жилых домов предельной высотой 250 метров. Обсуждения выдались весьма оживленными. На них поступили 490 положительных отзывов. Но всего несколько десятков отрицательных мнений взяли перевес. По итогам слушаний было рекомендовано учесть только их, а также замечания и предложения Самарской региональной организации Союза архитекторов России и реготделения ВООПИиК, так как они содержат конкретные замечания и предложения. В итоге мэрия отказала застройщику.

В феврале компания заново вынесла свое предложение на общественные обсуждения. Прошла процедура по схожему сценарию, но отрицательных отзывов было куда меньше — всего три. Положительных мнений было более 400. Однако, судя по заявлению министерства градполитики на заседании комиссии по застройке и землепользованию, застройщику это не поможет:

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Рекомендовано отказать ООО "СЗ "Мичурина 27" в отклонении от предельных параметров высоты объектов. Запрашиваемые отклонения не имеют должного обоснования, предусмотренного статьей 40 ГрК. В том числе заявителем не были представлены необходимые расчеты обеспеченности данной территорией транспортной, инженерной, социальной инфраструктурами. Считаем важным отметить, что уже сейчас мы видим серьезную нагрузку на Московское шоссе и ул. Луначарского".

Напомним, что в рамках градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, именно региональные власти будут принимать решение о согласовании отклонений. У мэрии Самары эти полномочия забрали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4