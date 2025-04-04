Министерство градполитики выступило против строительства небоскребов в Самаре

Комиссии по застройке и землепользованию в Самаре рассмотрела проект ООО "СЗ "Мичурина 27" Анатолия Давидюка по застройке части территории ГПЗ-4. Свою позицию на заседании высказали и представители нового регионального министерства градостроительной политики.

Площадка, застройку которой вынесли на обсуждение, входит в границы территории бывшего ГПЗ-4 и находится рядом с МФЦ. Некоторое время она принадлежала немецкому ритейлеру Selgros — он планировал строительство торгового центра. Власти запретили это делать, и компания продала участки ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27", входящее в ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Девелопер владеет большей частью территории ГПЗ-4 и уже анонсировал строительство небоскребов в самом центре.

В ноябре прошлого года стало известно, что зону застройки небоскребами планируют расширить почти вплотную до Московского шоссе. Посмотрите примерные границы участка на карте.

СЗ "Мичурина 27" попросил горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно — возведение многоэтажных жилых домов предельной высотой 250 метров. Обсуждения выдались весьма оживленными. На них поступили 490 положительных отзывов. Но всего несколько десятков отрицательных мнений взяли перевес. По итогам слушаний было рекомендовано учесть только их, а также замечания и предложения Самарской региональной организации Союза архитекторов России и реготделения ВООПИиК, так как они содержат конкретные замечания и предложения. В итоге мэрия отказала застройщику.

В феврале компания заново вынесла свое предложение на общественные обсуждения. Прошла процедура по схожему сценарию, но отрицательных отзывов было куда меньше — всего три. Положительных мнений было более 400. Однако, судя по заявлению министерства градполитики на заседании комиссии по застройке и землепользованию, застройщику это не поможет:

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

"Рекомендовано отказать ООО "СЗ "Мичурина 27" в отклонении от предельных параметров высоты объектов. Запрашиваемые отклонения не имеют должного обоснования, предусмотренного статьей 40 ГрК. В том числе заявителем не были представлены необходимые расчеты обеспеченности данной территорией транспортной, инженерной, социальной инфраструктурами. Считаем важным отметить, что уже сейчас мы видим серьезную нагрузку на Московское шоссе и ул. Луначарского".

Напомним, что в рамках градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, именно региональные власти будут принимать решение о согласовании отклонений. У мэрии Самары эти полномочия забрали.