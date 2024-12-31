Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

Мэрия Самары не согласовала ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27" отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для возведения небоскребов на четырех участках на Московском шоссе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Напомним, СЗ "Мичурина 27", входящее в группу компаний "Новый Дон", планирует построить высотки в 75 этажей на площадке бывшего ГПЗ-4.

Застройщик вынес проект на общественные слушания, попросив горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство зданий высотой до 250 метров.

Участники слушаний оставили 490 положительных отзывов, но всего несколько десятков отрицательных мнений взяли перевес — среди участников общественных обсуждений не было граждан, которые постоянно присутствуют в районе.

Многие противники проекта высказали предложение о том, что планы по застройке территории ГПЗ-4 необходимо обсудить на градостроительном совете при губернаторе. Среди них — архитектор, урбанист Ирина Фишман, которая некоторое время назад стала советником главы региона Вячеслава Федорищева.

"Это знаковая для города территория с памятниками промышленной архитектуры. Проект предлагает очень примитивную застройку безликими квадратными метрами, не предусматривая ни уплотнения УДС (между перекрестками сейчас около 1,5 км — это бывший завод, огромный квартал), ни обеспечения социальной инфраструктурой. Такие проекты нужно обсуждать на градсовете при губернаторе!" — написала она.