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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары не согласовала ООО "Специализированный застройщик "Мичурина 27" отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для возведения небоскребов на четырех участках на Московском шоссе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Фото: ГК Новый Дон

Напомним, СЗ "Мичурина 27", входящее в группу компаний "Новый Дон", планирует построить высотки в 75 этажей на площадке бывшего ГПЗ-4.

Застройщик вынес проект на общественные слушания, попросив горожан согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство зданий высотой до 250 метров.

Участники слушаний оставили 490 положительных отзывов, но всего несколько десятков отрицательных мнений взяли перевес — среди участников общественных обсуждений не было граждан, которые постоянно присутствуют в районе.

Многие противники проекта высказали предложение о том, что планы по застройке территории ГПЗ-4 необходимо обсудить на градостроительном совете при губернаторе. Среди них — архитектор, урбанист Ирина Фишман, которая некоторое время назад стала советником главы региона Вячеслава Федорищева.

"Это знаковая для города территория с памятниками промышленной архитектуры. Проект предлагает очень примитивную застройку безликими квадратными метрами, не предусматривая ни уплотнения УДС (между перекрестками сейчас около 1,5 км — это бывший завод, огромный квартал), ни обеспечения социальной инфраструктурой. Такие проекты нужно обсуждать на градсовете при губернаторе!" — написала она.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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