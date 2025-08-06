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Строительство Строительство и недвижимость

Высотная застройка около ТЦ "Вива Лэнд" в Самаре вынесена на общественные обсуждения

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары проведет общественные обсуждения по вопросу застройки территории около ТЦ "Вива Лэнд".

Фото: Анна Сидорова

Речь идет о восьми участках общей площадью 12,8 тыс. кв. м в границах улиц Победы, Каховской, Свободы и проспекта Кирова. Их планируется застроить многоэтажными жилыми домами.

Общественные обсуждения пройдут до 23 августа.

Напомним, ранее планировалось, что на данной территории будет построена вторая очередь ТЦ "Вива Лэнд". Проект планировало реализовать ООО "Рубин", владеющее торговым центром. Территория была освобождена от ветхих двухэтажных домов, однако в центре площадки находится здание администрации Кировского района.

Однако в апреле 2024 г. стало известно, что компания предложила изменить концепцию застройки квартала - вместо второй очереди ТЦ построить жилые дома. Подробности проекта не разглашались. Ограничений по высотности зданий в этом районе нет.

"Проектом предусмотрено размещение детского сада и кабинета врача общей практики на первых этажах домов. Прорабатывается вопрос поиска площадки под строительство школы на близлежащих территориях. Ведь уже сейчас в этом районе наблюдается дефицит детских садов и школ, и нам не хотелось бы получить в результате еще одну точку напряжения. Поэтому сейчас идут переговоры с инвестором. Обсуждаются вопросы поиска участков под размещение важных для нового жилого квартала социальных объектов и механизмы финансирования в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов", - рассказывал в интервью Волга Ньюс руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

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