16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вместо второй очереди ТЦ "Вива Лэнд" построят жилье Кассация поставила точку в споре за активы бывшего KIN.UP На торги выставлены активы Николая Тарана в Воронеже В Самаре планируют провести реконструкцию здания отеля Lotte Чиновники переехали на стадион "Солидарность Самара Арена"

Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре вместо второй очереди ТЦ "Вива Лэнд" построят жилье

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 433
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Рубин" предложил изменить концепцию застройки квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова в Самаре. Вместо второй очереди торгового центра "Вива Лэнд" компаниям планирует построить там жилые дома. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Фото: google.ru/maps

Подробности проекта жилой застройки пока не разглашаются. Однако ограничений по высотности зданий в этом районе нет. Власти же настаивают на том, чтобы застройщик учел необходимость строительства социальных учреждений.

"Проектом предусмотрено размещение детского сада и кабинета врача общей практики на первых этажах домов. Прорабатывается вопрос поиска площадки под строительство школы на близлежащих территориях. Ведь уже сейчас в этом районе есть дефицит детских садов и школ, и нам не хотелось бы получить в результате еще одну точку напряжения. Поэтому сейчас идут переговоры с инвестором. Обсуждаются вопросы поиска участков под размещение важных для нового жилого квартала социальных объектов и механизмы финансирования в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов", — рассказал Владислав Зотов.

О планах по строительству второй очереди торгового центра "Рубин" заявил еще около 6 лет назад. Он даже попал в список стратегических инвестиционных проектов. Причину смену концепции официально не объявили. Однако по словам главы департамента экономразвития, сейчас уже существующие торговые центры Самары испытывают проблемы с загрузкой и постепенно перепрофилируются. Читайте подробности в интервью.

ООО "Рубин" владеет Владимир Кузьмин. ТЦ "Вива Лэнд" он открыл в 2010 году. Он располагается на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова — самом оживленном участке Безымянки. Также "Рубин" построил торговый центр в микрорайоне Волгарь. 

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5