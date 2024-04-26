В Самаре вместо второй очереди ТЦ "Вива Лэнд" построят жилье

ООО "Рубин" предложил изменить концепцию застройки квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова в Самаре. Вместо второй очереди торгового центра "Вива Лэнд" компаниям планирует построить там жилые дома. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Подробности проекта жилой застройки пока не разглашаются. Однако ограничений по высотности зданий в этом районе нет. Власти же настаивают на том, чтобы застройщик учел необходимость строительства социальных учреждений.

"Проектом предусмотрено размещение детского сада и кабинета врача общей практики на первых этажах домов. Прорабатывается вопрос поиска площадки под строительство школы на близлежащих территориях. Ведь уже сейчас в этом районе есть дефицит детских садов и школ, и нам не хотелось бы получить в результате еще одну точку напряжения. Поэтому сейчас идут переговоры с инвестором. Обсуждаются вопросы поиска участков под размещение важных для нового жилого квартала социальных объектов и механизмы финансирования в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов", — рассказал Владислав Зотов.

О планах по строительству второй очереди торгового центра "Рубин" заявил еще около 6 лет назад. Он даже попал в список стратегических инвестиционных проектов. Причину смену концепции официально не объявили. Однако по словам главы департамента экономразвития, сейчас уже существующие торговые центры Самары испытывают проблемы с загрузкой и постепенно перепрофилируются. Читайте подробности в интервью.