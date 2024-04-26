Владислав Зотов: "В Самаре построят новый акватермальный комплекс"

Санкции ускорили экономику Самары, и город ждут серьезные преобразования. Какие проекты предложили инвесторы? Как изменятся торговые площадки? Куда идти работать горожанам, чтобы получать хорошую зарплату? Что будет с ценами на продукты? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

- Какова сегодня экономическая обстановка в Самаре? Как на нее повлияли санкции?

- Несмотря на негативное влияние санкций, экономика Самары устойчиво развивается. В 2023 году достигнута положительная динамика основных социально-экономических показателей. Отмечается рост объемов промышленного производства и инвестиций. Положительные тенденции наблюдаются в строительной отрасли, в сфере потребительского рынка товаров и услуг. Наибольший рост достигнут в обрабатывающем комплексе: в производстве машин и оборудования (за 2023 год объем удвоился), металлургии, в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине.

В сложных условиях многие самарские компании продолжают активно внедрять передовые технологии, расширять ассортимент продукции. В связи с уходом западных поставщиков получили развитие импортозамещающие производства.

Несмотря на то что основу экономики города составляет промышленность, стабильный рост отмечается в области здравоохранения, образования, культуры и спорта. В Самаре активно развиваются сервисные технологии, IT-технологии, сфера туризма и услуг. Так, в 2023 году рост оборота коммерческой деятельности гостиниц и предприятий общественного питания превысил 40%.

Таким образом, экономика города успешно адаптируется к сегодняшним условиям. Существенно влияют меры поддержки бизнеса в рамках государственных, региональных и муниципальных программ, а также национальных проектов. Все это позволяет прогнозировать дальнейшее стабильное развитие города.

- Новые инвесторы в Самару приходят? Есть ли интерес со стороны представителей Китая? Сейчас многие регионы делают на них ставку.

- За прошлый год инвестиции в основной капитал выросли на 11%. Это говорит о том, что к нам приходят как новые инвесторы, так и уже работающие здесь вкладываются в развитие.

Актуальна в настоящее время тема комплексного развития территорий (КРТ). Целью таких проектов является комплексный подход к формированию комфортной городской среды, в том числе создание социальных объектов, который, надеюсь, позволит соблюсти баланс между потребностями горожан и ожиданиями инвесторов. Сегодня в рамках КРТ рассматривается более 17 проектов. Не исключен приход сторонних инвесторов, не являющихся самарскими застройщиками, что повысит конкуренцию на рынке. А это всегда хорошо для потребителя.

Что касается проектов, реализуемых на территории города, от китайских инвесторов мы пока не получали предложений. Вместе с тем и город, и регион продолжают развивать партнерство с дружественными странами. Представители китайских компаний-производителей проявляют высокий интерес к Самаре. Общаемся с ними в рамках видеоконференций, деловых поездок и визитов. Городами-партнерами Самары являются Чжэнчжоу, Хэйхэ и Хэфэй. В целях налаживания диалога в этом году мы перевели инвестиционный паспорт города на китайский язык. Возможно, их заинтересуют наши проекты.

- Какие еще инвестпроекты находятся у вас в работе?

- Благодаря нашей совместной работе с региональным правительством и агентством по привлечению инвестиций в городе запускаются масштабные проекты строительства многопрофильного акватермального центра в Красноглинском районе, расширения производства Самарского гипсового комбината. Подписаны инвестиционные меморандумы.

Стратегией комплексного развития на период до 2025 года предусмотрено создание индустриального парка на территории Самары. Совместно с региональным правительством начата работа над проектом создания новой промышленной площадки на территории Красноглинского района.

- Расскажите подробнее о проекте акватермального комплекса. Речь идет о строительстве аквапарка?

- Проект предполагает строительство круглогодичного многопрофильного акватермального центра здоровья и отдыха в Красноглинском районе. Он сможет принимать более 500 посетителей в день. Для иногородних гостей будет работать гостиница. Строительство планируется завершить в 2026 году.



- А где именно разместится индустриальный парк "Самара"? Какие производства там можно будет открыть?

- Под индустриальный парк выбрали площадку за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки. Концепция индустриального парка пребывает в стадии обсуждения. В рамках проекта планируется создание более шести тысяч рабочих мест.

- Что с проектом строительства второй очереди ТЦ "Вива Лэнд"? Какие новости по нему есть?

- "Рубин" предложил изменить концепцию. Теперь компания планирует строить на выбранной территории жилье. Проектом предусмотрено размещение детского сада и кабинета врача общей практики на первых этажах домов. Прорабатывается вопрос поиска площадки под строительство школы на близлежащих территориях. Ведь уже сейчас в этом районе есть дефицит детских садов и школ, и нам не хотелось бы получить в результате еще одну точку напряжения. Поэтому сейчас идут переговоры с инвестором. Обсуждаются вопросы поиска участков под размещение важных для нового жилого квартала социальных объектов и механизмы финансирования в ситуации ограниченности бюджетных ресурсов.

- Почему инвестор отказался от идеи строительства ТЦ? Они сейчас не востребованы?

- Конечно, о причинах смены концепции лучше спросить самого инвестора. Но проблема загрузки торговых центров в Самаре действительно присутствует. Отчасти это связано с развитием онлайн-торговли, отчасти с тем, что в Самаре много ТЦ. Если точнее - 88. Наш город по-прежнему занимает первое место в стране по обеспеченности торговыми площадями. Поэтому ТЦ начинают перепрофилироваться. У нас в основном часть площадей отдают под фитнес-центры и развлекательные зоны. В Москве, например, ТЦ перепрофилируются в общественные пространства, площади заполняются обучающими классами и спортивными секциями, медицинскими кабинетами и швейными мастерскими, просто офисами компаний.

В то же время в Самаре сейчас строится новый торгово-развлекательный центр с офисными пространствами площадью 14 тыс. кв. метров. Он размещается на месте бывшего рынка "Шапито". Открытие запланировано на начало 2025 года.



- Кстати, пошли слухи о строительстве ТЦ на месте торговых рядов в 15-м микрорайоне. Там возвели некую бетонную коробку. Что это за объект?

- По информации, предоставленной собственником, там проводится реконструкция имеющегося комплекса с использованием современных материалов. По высоте и конфигурации он останется прежним.

Кроме того, на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, рядом с футбольным центром "Луч", организована муниципальная ярмарка. Сейчас оператор проводит монтаж торговых объектов и завершает работы по благоустройству прилегающей территории. Планируемый срок открытия - май-июнь этого года.

Так будет выглядеть новая ярмарка на Ташкентской

Еще одна муниципальная ярмарка откроется в мае-июне в поселке Крутые Ключи - на улице Мира, 6. Обилие несанкционированной торговли в этом месте указывало на востребованность среди жителей, поэтому было принято решение о ее легализации и приведению к нормам действующего законодательства. В нестационарных объектах разместятся 15 предпринимателей.

- Несколько лет назад говорили о преображении торговых рядов на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной. Когда это произойдет?

- Ведется работа по освобождению территории охранной зоны ЛЭП от старых торговых объектов. Там будет просто благоустроенная территория. Новая муниципальная ярмарка расположится поблизости, с учетом охранной зоны ЛЭП. Оператор ведет работу по монтажу торгового объекта. Завершение работ запланировано на июнь 2024 года.

- Уже много лет мэрия Самары ведет борьбу с незаконной торговлей. Удастся ее полностью истребить?

- Тут есть успехи. Если в 2018 году было около 1150 незаконных торговых объектов, то на начало текущего года - 243. Проблема в том, что взамен снесенных киосков появляются другие. Если районные администрации сносят около 300 точек в год, то 100-150 новых незаконных появляется. Планируем в ближайшие 1,5 года окончательно ликвидировать все незаконные объекты.

Есть проблемы с лоточной торговлей. Она появляется повсеместно, как только начинается сезон продажи плодоовощной продукции. Торгуют без документов, качество продукции вызывает сомнения. В прошлом году вместе с представителями Роспотребнадзора, районных администраций и полиции проводили рейды. Изъяли у торговцев 11 тонн продукции, отправили на утилизацию. В этом году продолжим работу - рейды станут регулярными. Мы хотим избежать незаконной торговли, в связи с этим продавцов приглашаем на организованные торговые места. Продукцию там проверяют, есть туалеты, мусорные контейнеры.

- Что жители Самары предпочитают для покупок - рынки или торговые сети? И как обстоят дела с ценами?

- И рынки, и торговые сети пользуются спросом у жителей города. Например, овощи и фрукты супермаркеты продают чуть дешевле, но качество на рынках и ярмарках выше.

В целом повышения цен на продукты не ожидаем - ожидаем с конца июня снижение цен на плодоовощную продукцию, так как на прилавках появится продукция местных сельхозпроизводителей.

- Как оценивается благосостояние жителей Самары? Зарплаты выросли?

- За прошлый год показатель средней зарплаты по крупным и средним предприятиям вырос на 15,5% и сейчас составляет 69149 рублей. По полному кругу организаций (с досчетом по МСП) среднемесячная начисленная заработная плата в 2023 году составила 61612 рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году. По динамике зарплат Самара находится в первой семерке среди городов-миллионников.

В 2024 году ожидается увеличение средней зарплаты по крупным и средним предприятиям на 4,7%, а к 2026 году - на 19%.

- В каких сферах сейчас выгодно работать? Какие специалисты нужны?

- Сейчас в Самаре рекордной низкий показатель безработицы - 0,28% от общего числа трудоспособного населения. Количество вакансий при этом растет - сейчас их порядка 19 тысяч. Многие предприятия испытывают кадровый дефицит. К тому же сохраняется проблема профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения рабочей силы. Около 60% заявленных вакансий - по рабочим профессиям, но только треть безработных имеют такую квалификацию.

Наиболее востребованные профессии - арматурщик, бетонщик, водители (автобуса, трамвая, троллейбуса), каменщик, плотник, повар, слесарь, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик, электромонтер, военнослужащий, инженер, медицинская сестра, врач, менеджер, учитель, воспитатель, охранник.

Самые высокооплачиваемые должности - в организациях, осуществляющих деятельность в сферах добычи полезных ископаемых (109393 руб.); профессиональной, научной и технической (98809,9 руб.); информации и связи (96211,4 руб.); финансовой и страховой (95838,6 руб.); сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (83148,7 руб.); культуры, спорта, организации досуга и развлечений (76380,7 руб.); обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (69661,4 руб.); транспортировки и хранения (69436,1 руб.); обрабатывающего производства (69391,3 рубля).

- Впереди - лето. Какие мероприятия готовятся для жителей и гостей города? Сколько туристов ожидаем?

- В последнее время сфера туризма очень активно развивается, и Самара становится все более популярной у туристов. В прошлом году город посетило более 1,68 млн гостей, что на 43,9% выше аналогичного периода 2022 года и в 2,4 раза больше значения 2021 года. Подсчет вели по данным сотовых операторов и банков.

Если говорить в деньгах, то траты туристов за прошлый год в городе составили около 15 млрд рублей. В этом году мы ожидаем увеличения туристического потока и готовимся встретить около 2 млн туристов.

Есть два момента, которые нужно учитывать при развитии туристической отрасли. Во-первых, в летний период город испытывает высокую загрузку средств размещения. Во-вторых, в Самару приезжает больше мужчин, чем женщин - 54% и 46%, соответственно. А значит, деловой туризм все еще превалирует над культурно-познавательным и природным. В то же время число людей, которые приезжают в Самару отдыхать, растет многократно быстрее, чем тех, что прибыли в командировку.

В календаре событий Самары - более 40 мероприятий: Грушинский фестиваль, "Сам.Фест", "Волгафест", "Пластилиновый дождь" и другие. Наш город славится природой, набережной, пляжами, удобным расположением культурных учреждений и прогулочных зон. Но многие отмечают и местное пиво. Поэтому, на мой взгляд, мероприятие напрашивается само собой. Сейчас прорабатываем вопрос с министерством туризма. Предполагается задействовать одну или несколько локаций.

Самарская набережная с ее благоустроенными пляжами служит визитной карточкой города, способствует развитию курортного туризма. Для любителей пляжного сезона в этом году появится возможность аренды зонтов и шезлонгов. Операторами мы хотели бы видеть крупные отели - они смогут организовать это достойно и предоставить сервис высокого уровня.

Гостям этих гостиниц шезлонги и зонтики будут предоставляться бесплатно. Остальные при желании могут их арендовать за деньги. Пока планируем одну-две пляжные локации. Если эта практика будет воспринята положительно, мы ее распространим в будущем. Главное - чтобы горожане не испытывали дискомфорта.

Кроме того, туристы и жители города могут насладиться красотами природы, посетить парки, посетить наши достопримечательности и музей, а также познакомиться с нашей архитектурой в различных стилях, таких как мавританский, готический, конструктивизм и модерн. Возможность заняться различными видами отдыха, включая пешие и велосипедные прогулки, водные виды спорта и кемпинг, делает летний сезон идеальным временем для посещения Самары.