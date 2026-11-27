Заместитель председателя правительства Самарской области Юлия Ершова продолжает серию рабочих поездок по предприятиям региона. Цель визитов — знакомство с производственным потенциалом организаций, оценка их текущего состояния и определение дальнейших точек роста, а также понимание того, какая поддержка со стороны правительства потребуется для развития компаний.
Очередной площадкой рабочей поездки стал ООО "Пегас-Агро" — один из ведущих российских производителей сельскохозяйственной техники. Предприятие входит в топ-10 российских производителей сельхозтехники и включено в перечень системообразующих предприятий федерального уровня, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. Линейка самоходных машин "Туман" помогает аграриям бережно и эффективно вносить удобрения и защищать посевы, что напрямую влияет на урожайность и устойчивость агропромышленного комплекса.
В ходе визита вице-премьер оценила полный производственный цикл — от поставки металла в цех до получения готовой машины. Особое внимание было уделено курсу на импортозамещение: завод освоил выпуск более 6000 комплектующих на собственной базе. Это не только снижает зависимость от внешних поставок, но и укрепляет технологический суверенитет региона и страны в целом.
ООО "Пегас-Агро" вносит весомый вклад в развитие экономики Самарской области и обеспечение продовольственной безопасности России. На предприятии создано более 500 рабочих мест. Для сотрудников выстроена понятная система мотивации, включая финансовую, действуют программы обучения и развития, работает собственная библиотека. Предприятие продолжает развивать кадровый потенциал, обеспечивая сотрудникам стабильную работу и возможности для роста.
"Предприятие демонстрирует отличные результаты — команда проделала большую работу, укрепляя экономику региона и страны. Правительство Самарской области будет оказывать всестороннее содействие дальнейшему развитию "Пегас-Агро", в том числе, в расширении экспортных поставок. Уверена, что совместная работа позволит компании укрепить свои позиции и за пределами России", — подчеркнула Юлия Ершова.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!