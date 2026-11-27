За первые три квартала 2026 года предприниматели Самарской области привлекли 4,3 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (Группа ВЭБ.РФ). Самарская область вошла в топ-10 субъектов РФ по объему привлеченных бизнесом средств под этот инструмент господдержки.
"Зонтичные" поручительства покрывают до 50% стоимости кредита, "бесшовно" встроены в кредитный процесс банков и бесплатны для бизнеса. Поручительства Корпорации МСП могут достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.
"Механизм "зонтичных" поручительств остается одним из наиболее востребованных инструментов господдержки в Самарской области. Он позволяет предпринимателям привлекать банковское финансирование на реализацию проектов даже при отсутствии достаточного залогового обеспечения. Особенно важно, что значительная часть поддержки направлена в приоритетные отрасли — обрабатывающее производство, ИТ, научно-техническую деятельность и туризм", — подчеркнула министр экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова.
Всего за 9 месяцев 2026 года под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП малый и средний бизнес страны привлек 174,2 млрд рублей — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый третий рубль такой поддержки пришелся на приоритетные отрасли.
"Механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП остается одним из наиболее востребованных инструментов господдержки, который помогает предпринимателям привлекать банковское финансирование в свои проекты. Кратно увеличивается как объем полученного с помощью "зонтов" финансирования, так и число получателей такой поддержки. За первые три квартала 2026 года количество предприятий, воспользовавшихся "зонтичными" поручительствами выросло в 2 раза и превысило 25,6 тысяч МСП", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению Президента Владимира Путина. Механизм реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?