За первые три квартала 2026 года предприниматели Самарской области привлекли 4,3 млрд рублей под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (Группа ВЭБ.РФ). Самарская область вошла в топ-10 субъектов РФ по объему привлеченных бизнесом средств под этот инструмент господдержки.

"Зонтичные" поручительства покрывают до 50% стоимости кредита, "бесшовно" встроены в кредитный процесс банков и бесплатны для бизнеса. Поручительства Корпорации МСП могут достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

"Механизм "зонтичных" поручительств остается одним из наиболее востребованных инструментов господдержки в Самарской области. Он позволяет предпринимателям привлекать банковское финансирование на реализацию проектов даже при отсутствии достаточного залогового обеспечения. Особенно важно, что значительная часть поддержки направлена в приоритетные отрасли — обрабатывающее производство, ИТ, научно-техническую деятельность и туризм", — подчеркнула министр экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова.

Всего за 9 месяцев 2026 года под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП малый и средний бизнес страны привлек 174,2 млрд рублей — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый третий рубль такой поддержки пришелся на приоритетные отрасли.

"Механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП остается одним из наиболее востребованных инструментов господдержки, который помогает предпринимателям привлекать банковское финансирование в свои проекты. Кратно увеличивается как объем полученного с помощью "зонтов" финансирования, так и число получателей такой поддержки. За первые три квартала 2026 года количество предприятий, воспользовавшихся "зонтичными" поручительствами выросло в 2 раза и превысило 25,6 тысяч МСП", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению Президента Владимира Путина. Механизм реализуется в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.