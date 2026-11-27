В Самарской области судебные приставы возбудил в отношении местного жителя уголовное дело за отчуждение арестованного транспортного средства, передает пресс-служба УФССП по региону.

"В одном из отделений судебных приставов Самарской области на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании задолженности свыше 110 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении транспортного средства должника был составлен акт описи и ареста", — отмечается в сообщении.

Машину оставили на хранение самому должнику, но ограничили право пользования и запретили распоряжаться ей.

Когда пристав решил проверить сохранность арестованного транспорта, то обнаружил, что должник продал авто за 60 тыс. рублей.



За незаконное отчуждение автомобиля на мужчину завели уголовное дело по статье "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации".