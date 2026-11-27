В Самарской области судебные приставы возбудил в отношении местного жителя уголовное дело за отчуждение арестованного транспортного средства, передает пресс-служба УФССП по региону.
"В одном из отделений судебных приставов Самарской области на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании задолженности свыше 110 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении транспортного средства должника был составлен акт описи и ареста", — отмечается в сообщении.
Машину оставили на хранение самому должнику, но ограничили право пользования и запретили распоряжаться ей.
Когда пристав решил проверить сохранность арестованного транспорта, то обнаружил, что должник продал авто за 60 тыс. рублей.
За незаконное отчуждение автомобиля на мужчину завели уголовное дело по статье "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации".
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Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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