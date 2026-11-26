В Волжском районе Самарской области сотрудницу районной администрации уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дело в том, что и. о. руководителя управления муниципального имущества и земельных отношений Анна Жинь заключила контракт без конкурсных процедур с другом — предпринимателем. Работодателя о конфликте интересов чиновница также не уведомила.

В связи этими нарушениями главе Волжского района внесли представление. В результате женщину уволили в связи с утратой доверия и внесли в реестр уволенных по этому основанию.