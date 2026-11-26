В ночь на четверг, 26 ноября, над территорией Самарской области сбили вражеские БПЛА. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в сообщении ведомства.
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