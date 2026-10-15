В регионе объявлена ракетная опасность

В Самарской области в 12:31 объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось канале губернатора Вячеслава Федорищева в Мах.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - говорится в сообщении.