В регионе объявлена ракетная опасность

В Самарской области в 12:31 объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось канале губернатора Вячеслава Федорищева в Мах.
"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - говорится в сообщении.
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