На самарском пляже спасен 15-летний подросток

Во вторник, 25 августа, в Самаре на пляже "Барбошина поляна" проведены работы по спасению 15-летнего юноши.
От госпитализации и медицинской помощи подросток отказался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Во вторник, 25 августа, в Самаре на пляже "Барбошина поляна" проведены работы по спасению 15-летнего юноши.
От госпитализации и медицинской помощи подросток отказался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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