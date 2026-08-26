В Самарской области горели дома, электроподстанция, автомобиль и мусор

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 18 пожаров в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В Железнодорожном районе Самары горела надворная постройка и электроподстанция на площади 60 кв. м.
В Тольятти сгорел автомобиль ВАЗ-2114. Также несколько пожаров произошло в квартирах и домах: в с. Большая Чесноковка в Сергиевском районе горел частный дом на площади 60 кв.м, в Новокуйбышевске в одном миз СНТ — дом и баня на площади 80 кв. м.
В регионе зафиксировано несколько очагов горения мусора — в с. п. Подстепки Ставропольского района, с. Семёновка Нефтегорского района, п. Черноречье Волжского района и В микрорайоне "Южный город-2".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !