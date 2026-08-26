В Самарской области горели дома, электроподстанция, автомобиль и мусор

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 18 пожаров в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Железнодорожном районе Самары горела надворная постройка и электроподстанция на площади 60 кв. м.

В Тольятти сгорел автомобиль ВАЗ-2114. Также несколько пожаров произошло в квартирах и домах: в с. Большая Чесноковка в Сергиевском районе горел частный дом на площади 60 кв.м, в Новокуйбышевске в одном миз СНТ — дом и баня на площади 80 кв. м.

В регионе зафиксировано несколько очагов горения мусора — в с. п. Подстепки Ставропольского района, с. Семёновка Нефтегорского района, п. Черноречье Волжского района и В микрорайоне "Южный город-2".