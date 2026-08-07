После пожара в Большечерниговском районе хозяйку дома с ожогами доставили в самарскую больницу

3 августа в 19:28 в с. Новый Камелик вспыхнул крупный пожар, в котором сильно пострадала хозяйка дома, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Огонь охватил чердак жилого дома и угрожал перекинуться на надворные постройки. Площадь возгорания достигла внушительных 170 кв. метров.
На место прибыл дежурный расчет пожарно‑спасательной части № 133, для борьбы с огнем задействовали две единицы техники и шесть спасателей, было подано три ствола "Б", также на месте работало звено газодымозащитной службы.
Хозяйку дома с ожогами экстренно доставили в Самарскую клиническую больницу.
Причины возгорания выясняются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !