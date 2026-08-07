После пожара в Большечерниговском районе хозяйку дома с ожогами доставили в самарскую больницу

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3 августа в 19:28 в с. Новый Камелик вспыхнул крупный пожар, в котором сильно пострадала хозяйка дома, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"