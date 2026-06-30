На крупном пожаре в Красноярском районе пострадал мужчина

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию восьми пожаров. В одном из них пострадал мужчина, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В с. Висловка Красноярского района горел частный дом. Площадь пожара составила 200 кв. м. В огне пострадал 27-летний мужчина.