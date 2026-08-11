На ул. Ново-Садовой в Самаре 31 пожарный тушил расселенную квартиру

Во вторник, 11 августа, в 3:23 горела квартира в расселенном доме №175 на ул. Ново-Садовой в Самаре.

Площадь пожара составила 70 м. кв. Силами 31 огнеборца и девяти спецмашин возгорание ликвидировано в 4:28.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, пострадавших нет.