На ул. Ново-Садовой в Самаре 31 пожарный тушил расселенную квартиру

Во вторник, 11 августа, в 3:23 горела квартира в расселенном доме №175 на ул. Ново-Садовой в Самаре.
Площадь пожара составила 70 м. кв. Силами 31 огнеборца и девяти спецмашин возгорание ликвидировано в 4:28.
Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, пострадавших нет.
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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !