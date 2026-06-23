На Заводском шоссе в Самаре произошел крупный пожар в частном доме

В понедельник, 22 июня, в Самаре на Заводском шоссе горел частный дом. Сообщение оперативному дежурному поступило в 23:26.

Огонь охватил площадь 100 кв. м. Силами 28 спасателей и семи спецмашин пожар был ликвидирован в 00:17, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.