Машина и автокофейня сгорели в Тольятти

ЧП случилось в воскресенье, 2 августа, на ул. Спортивной, сообщает МЧС.

По предварительным данным, водитель BMW припарковался возле автокофейни, и в этот момент в автомобиле вспыхнул огонь. Владелец попытался сбить пламя огнетушителем, но не смог: огонь быстро разрастался и вскоре перекинулся на кофейню.

Пожарно‑спасательные службы прибыли на место и потушили возгорание. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Никто не пострадал.