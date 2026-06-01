В Большечерниговском районе загорелась заброшенная больница

В понедельник, 1 июня, в 7:14 в селе Августовка Большечерниговского района загорелось неэксплуатируемое здание больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 133. Пламя охватило территорию в 1600 кв. метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС.

В настоящее время огнеборцы пожарно-спасательных частей № 133 и № 132 филиалов регионального ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" работают на месте происшествия.

Также к месту вызова была направлена добровольная пожарная команда. Всего на месте пожара работает 21 человек. В 8:52 пламя удалось локализовать.

Отмечается, что пострадавших нет. Работы по ликвидации пожара продолжаются.