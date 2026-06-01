В Большечерниговском районе загорелась заброшенная больница

В понедельник, 1 июня, в 7:14 в селе Августовка Большечерниговского района загорелось неэксплуатируемое здание больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 133. Пламя охватило территорию в 1600 кв. метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС.
В настоящее время огнеборцы пожарно-спасательных частей № 133 и № 132 филиалов регионального ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" работают на месте происшествия.
Также к месту вызова была направлена добровольная пожарная команда. Всего на месте пожара работает 21 человек. В 8:52 пламя удалось локализовать.
Отмечается, что пострадавших нет. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !