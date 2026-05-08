За сутки в двух лесничествах Самарской области произошли пожары

За последние сутки специалисты лесопожарных служб минприроды оперативно ликвидировали два лесных пожара, сообщила пресс-служба министерства.

В четверг, 7 мая, на территории Похвистневского лесничества возник лесной пожар. Огонь перекинулся с соседнего участка, где горел сухой камыш. На месте работали 11 человек и 4 единицы техники.

Второй случай зафиксирован в пятницу, утром 8 мая, в Кинельском лесничестве. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 24 кв. метра.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим до 15 октября. Разводить костры в лесах и рядом с ними запрещено. За нарушения предусмотрены административные штрафы от 40 тыс. рублей.