В Октябрьске тушили пожар повышенной сложности

В субботу, 11 апреля, в 3:47 утра на ул. Прибрежной в Октябрьске загорелся частный дом и надворные постройки. Пламя охватило территорию в 90 кв метров, сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
На место происшествия были направлены расчеты ПСО № 37, а также коллеги из облГУ МЧС и все службы жизнеобеспечения. На месте пожара работали: 3 ствола "Б", 1 звено ГДЗС.
Пожару присвоили ранг 1-БИС. Локализовать пламя удалось спустя час, в 04:48. Открытое горение ликвидировали в 5:15, а полностью ликвидировали пожар к 8:00 утра.
Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
