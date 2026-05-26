НОВИКОМ предложил создать единый онлайн-навигатор для экспортеров

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) выступил с предложением о создании цифрового онлайн-навигатора для экспортеров продукции особо значимых проектов. Предполагается, что сервис станет единым информационным окном для ИТ- и высокотехнологичных компаний, объединив на одной платформе требования зарубежного законодательства в сфере экспорта и меры господдержки, действующие в России. Инициатива была представлена на ЦИПР-2026.

С предложением выступил вице-президент — директор Департамента развития бизнеса банка НОВИКОМ Игорь Куржиямский на сессии ЦИПР-2026 "Экспорт особо значимых проектов индустриальных центров компетенций на рынки иностранных государств". Мероприятие прошло при участии заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака.

По мнению представителя банка, сегодня одним из ключевых барьеров для экспорта отечественных цифровых решений остается сложность навигации по требованиям различных стран — от технического регулирования и сертификации до особенностей потребительского поведения и локального законодательства.

В связи с этим НОВИКОМ предложил создать единый цифровой онлайн-навигатор, который аккумулировал бы требования зарубежных юрисдикций для экспортеров продукции особо значимых проектов, включая ИТ-решения.

Предполагается, что в онлайн-навигаторе предприятия также смогут получить доступ к экспертизе банков по мерам финансовой господдержки. Это позволит минимизировать риски кредиторов.

Сервис позволит компаниям быстрее адаптировать продукты под зарубежные рынки, снизить издержки при выходе на экспорт и повысить конкурентоспособность российских технологий. Инициатива особенно актуальна в условиях растущего интереса к экспорту отечественных цифровых решений и формирования новых международных кооперационных цепочек.

На сессии Игорь Куржиямский также обратил внимание участников на действующие меры поддержки цифровизации промышленности. Он отметил, что деятельность по разработке и производству систем автоматизированного проектирования, цифровых двойников и решений для промышленной автоматизации уже включена в таксономию проектов технологического суверенитета. Такие инициативы могут претендовать на льготное финансирование в рамках кластерной инвестиционной платформы с марта 2026 года.

НОВИКОМ предоставляет финансирование не только заказчикам на цели внедрения цифрового производства и поставку комплектующих для создания ИТ-инфраструктуры, но и компаниям-разработчикам, выступая финансовым партнером всей цепочки промышленной кооперации.

ЦИПР-2026 — ключевая российская площадка по вопросам цифровой экономики и технологического развития. Ежегодно конференция объединяет представителей органов власти, промышленности, ИТ-компаний, науки и стартап-сообщества для обсуждения внедрения передовых технологий в стратегические отрасли экономики. Мероприятие прошло с 18 по 21 мая 2026 года в Нижнем Новгороде.