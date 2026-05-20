16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Банк сегодня - не просто кредитор". Современный подход НОВИКОМа к организации экспорта Дмитрий Маркосьянц: "Если банки не откроют данные для ИИ-агентов, они останутся витриной за стеклом" 50 тыс. часов в запасе: клиенты ВТБ стали быстрее получать помощь в контакт-центре благодаря ИИ ВТБ: каждый второй россиянин хочет завести личного ИИ-агента "Салют для бизнеса" и Почта России откроют Центр компетенций в сфере ИИ

Банки Финансы

"Банк сегодня - не просто кредитор". Современный подход НОВИКОМа к организации экспорта

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации "Ростех") рассказал о барьерах при выходе на новые рынки. Подходы банка, направленные на развитие экспортного потенциала российских компаний, были озвучены в ходе XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Фото: предоставлено Новикомбанком

В ходе сессии "Продвижение российской продукции в странах исламского мира" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов отметил, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот со странами Организации исламского сотрудничества вырос, а экспорт российской промышленной продукции увеличился на 22%. Он также подчеркнул, что позитивная динамика говорит о растущем доверии зарубежных потребителей к российским товарам.

На сессии также обсуждались барьеры и трудности банков-кредиторов, возникающие при экспорте. Ключевым фактором успешной реализации экспортных проектов, по мнению представителя НОВИКОМа, служат востребованность продукта и знание конечного потребителя.

"НОВИКОМ на протяжении многих лет сопровождает экспортные проекты российских промышленных предприятий и хорошо понимает трудности, с которыми бизнес сталкивается при выходе на новые рынки. В современных условиях банки становятся не просто кредиторами - они выступают интеллектуальными помощниками в "рыночной подготовке" экспортных проектов, комбинируя различные инструменты финансирования и поддержки. Именно такой комплексный подход НОВИКОМ использует в работе с  клиентами. Например, структурированным проектам с подтвержденным спросом на зарубежных рынках мы готовы предлагать финансирование на преференциальных условиях", - подчеркнула старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева.

По словам спикера, для российских компаний, выходящих на международные рынки, кредитные рейтинги становятся независимым подтверждением надежности, кредитоспособности и упрощают переговоры с партнерами. В связи с этим эксперт отметила важность взаимного признания рейтингов в отдельных странах как инструмента развития экспорта и повышения прозрачности международного сотрудничества.

Совместная работа по снятию барьеров при выходе на новые рынки, внедрение комплексных подходов к рейтингованию и углубление страновой аналитики позволят в кратчайшие сроки нарастить количество экспортных проектов, реализуемых высокотехнологичными компаниями. НОВИКОМ готов стать финансовым навигатором для компаний на этом пути.

XVII международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KAZANFORUM"-2026 состоялся в Казани с 12 по 17 мая. Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31