"Банк сегодня - не просто кредитор". Современный подход НОВИКОМа к организации экспорта

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации "Ростех") рассказал о барьерах при выходе на новые рынки. Подходы банка, направленные на развитие экспортного потенциала российских компаний, были озвучены в ходе XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

В ходе сессии "Продвижение российской продукции в странах исламского мира" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов отметил, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот со странами Организации исламского сотрудничества вырос, а экспорт российской промышленной продукции увеличился на 22%. Он также подчеркнул, что позитивная динамика говорит о растущем доверии зарубежных потребителей к российским товарам.

На сессии также обсуждались барьеры и трудности банков-кредиторов, возникающие при экспорте. Ключевым фактором успешной реализации экспортных проектов, по мнению представителя НОВИКОМа, служат востребованность продукта и знание конечного потребителя.

"НОВИКОМ на протяжении многих лет сопровождает экспортные проекты российских промышленных предприятий и хорошо понимает трудности, с которыми бизнес сталкивается при выходе на новые рынки. В современных условиях банки становятся не просто кредиторами - они выступают интеллектуальными помощниками в "рыночной подготовке" экспортных проектов, комбинируя различные инструменты финансирования и поддержки. Именно такой комплексный подход НОВИКОМ использует в работе с клиентами. Например, структурированным проектам с подтвержденным спросом на зарубежных рынках мы готовы предлагать финансирование на преференциальных условиях", - подчеркнула старший вице-президент банка НОВИКОМ Анна Лаврентьева.

По словам спикера, для российских компаний, выходящих на международные рынки, кредитные рейтинги становятся независимым подтверждением надежности, кредитоспособности и упрощают переговоры с партнерами. В связи с этим эксперт отметила важность взаимного признания рейтингов в отдельных странах как инструмента развития экспорта и повышения прозрачности международного сотрудничества.

Совместная работа по снятию барьеров при выходе на новые рынки, внедрение комплексных подходов к рейтингованию и углубление страновой аналитики позволят в кратчайшие сроки нарастить количество экспортных проектов, реализуемых высокотехнологичными компаниями. НОВИКОМ готов стать финансовым навигатором для компаний на этом пути.

XVII международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KAZANFORUM"-2026 состоялся в Казани с 12 по 17 мая. Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.