В "Поволжуправтодоре" рассказали, какие дороги отремонтируют в Самарской области

Стало известно, какие дороги в Самарской области ожидает ремонт. Актуальную карту участков ремонтных работ на подведомственной сети опубликовало ФКУ "Поволжуправтодор".
Так, в Самарской области дорожники уже приступили к устройству слоев износа на двух федеральных трассах. В частности, активно ведутся работы на двух участках автодороги М-5 "Урал" в Камышлинском районе (км 1178 - км 1184, км 1165+500 - км 1171+500) и на Р-241 в Елховском районе (км 326+367 - км 342+400).
В ходе мероприятий специалисты отфрезеруют выработавший свой ресурс асфальт с трещинами и колейностью, после чего уложат выравнивающие слои. Для обеспечения ровной и износостойкой поверхности устроят тонкослойное покрытие из горячей асфальтобетонной битумоминеральной смеси. Кроме того, ранее отфрезерованным асфальтобетоном будут укреплены обочины с их последующей планировкой и уплотнением.
В мае дорожники приступят к работам на участках М-5 "Урал" в Красноярской районе (км 1064+700 - км 1081) и на А-300 в Большечерниговском районе (км 146 - км 160).
Напомним, технология устройства слоев износа позволяет быстро восстановить основные технико-эксплуатационные характеристики дороги, такие как ровность и сцепление, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.
Вместе с тем мостовики приступили к ремонту искусственного сооружения через овраг Чугунов на автодороге Р-229 (км 60+930). Дорожники заканчивают подготовительные работы на строительной площадке и приводят в нормативное состояние проезжую часть моста. В дальнейшем здесь будут восстанавливать конусы искусственного сооружения, менять ограждение и ремонтировать лестничные сходы.
