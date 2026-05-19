Прокуратура через суд обязала провести капремонт в восьми домах Самары

Самаре суд по иску прокуратуры обязал Фонд капитального ремонта отремонтировать инженерные системы в восьми домах. Об этом сообщает прокуратура региона.

МКД расположены на ул. Кишиневской, Медицинской, Уральской, Ржевской, Фасадной и в Торговом переулке. Они были в плане на капремонт в 2023–2025 годах. Однако аукционы не состоялись.

Прокурор вносил представление по этому факту, однако нарушения не устранили. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд, который встал на его сторону и обязал ФКР провести новые конкурсы и сделать капремонт инженерных систем.