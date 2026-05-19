В Сколково пройдет традиционный Startup Village 2026

МОСКВА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
28–29 мая в инновационном центре "Сколково" состоится Startup Village 2026. Форум пройдет в рамках Московской недели предпринимательства. Среди ключевых тем деловой программы Startup Village 2026 — промышленный искусственный интеллект, автоматизация, цифровые двойники, финтех нового поколения, кибербезопасность, космические технологии и роботизация.

В этом году мероприятие меняет свой формат и становится технофестивалем, перед участниками которого конкретные задачи поставят крупнейшие отечественные корпорации. Среди них "Ростелеком", Газпромбанк, Ростех, Росатом, Роскосмос, РЖД, СИБУР, "Норникель", "Северсталь" и другие.

Программа мероприятия отвечает шести типам спроса: продукты, новые рынки, наука, таланты, креативная повестка и инфраструктура. Деловая программа построена по принципу двух дней: сначала корпорации формулируют запрос, а затем стартапы и технологические компании показывают, как они могут его закрыть.

В рамках Startup Village 2026 будет презентован Индекс спроса — годовой аналитический продукт, который должен выйти в следующем году. Он зафиксирует технологии с подтвержденным корпоративным заказом по прямым заявкам крупнейших российских компаний. На технофестивале будет представлен пилотный срез по итогам 2025 г., он продемонстрирует методологию и логику будущего продукта.

Ожидается, что на площадке соберутся более 8 тыс. участников и около 3 тыс. стартапов. Планируются свыше 2 тыс. целевых бизнес-встреч и более 100 сессий деловой программы. Самарскую область на мероприятии представит команда технопарка "Жигулевская долина" и начинающие технологические предприниматели из вузов региона.

На площадке Startup Village пройдет награждение лучших региональных операторов Фонда "Сколково" по итогам 2025 года. Напомним, что "Жигулевская долина" обладает таким статусом с 2018 года. Технопарк оказывает инновационным предпринимателям Самарской области целый ряд мер поддержки, сопровождает на всех этапах: от первичной заявки на получение статуса участника проекта "Сколково" до вывода инновационного продукта на рынок через корпоративные акселераторы.

Организатором форума выступает Фонд "Сколково", соорганизаторами — ВЭБ.РФ и правительство Москвы.

Подробнее познакомиться с деловой программой, выбрать полезные для посещения мероприятия и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Startup Village 2026.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

