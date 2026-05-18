Резиденты технопарка "Жигулевская долина" выпустили инновационную продукцию на 37,6 млрд рублей

Резиденты технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" с момента основания площадки в 2014 году инвестировали в реализацию своих проектов 38,1 млрд рублей.

За время работы технопарк более чем в шесть раз окупил затраты на его создание: общий объем налоговых и таможенных платежей его резидентов превысил 27,2 млрд рублей. При этом совокупная стоимость выпущенной инновационной продукции достигла 37,6 млрд рублей.

Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, которая состоялась в апреле, особо отметил подходы технопарка к работе с бизнесом. "Мы пытаемся какие-то вещи копировать и масштабировать, в том числе то, что уже реализовано в "Жигулевской долине". Там не просто стандартная поддержка стартапов, но программа акселерации происходит, когда вы подхватываете маленькие компании, выращиваете их и дальше уже отпускаете на рынок", — сказал вице-премьер.

Сегодня свои проекты в статусе резидентов площадки развивают 322 инновационных и технологических компании, которые создали уже более 2200 рабочих мест. Основные направления разработок — информационные технологии, инжиниринг, транспорт, медицина, а также развитие новых отраслей экономики.

По итогам 2025 года объем налоговых и таможенных платежей от резидентов технопарка составил 9,3 млрд рублей, что на 6,1 млрд рублей превышает результат 2024 года (3,2 млрд рублей). Такой рост стал возможен во многом благодаря всесторонней поддержке региона.

"Эффективность технопарка заключается в системе "одного окна", где стартап получает все: от льготного размещения и проектного менеджера до участия в отраслевых выставках и выхода на крупных индустриальных партнеров. Мы видим, что федеральный центр высоко оценил нашу модель, и готовы делиться лучшими практиками", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В технопарке выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты. Это размещение на льготных условиях в офисных и производственных корпусах, участие в профильных выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, при подаче заявок на получение поддержки федеральных институтов развития и др.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" выступает региональным оператором Фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию". На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области позволяет доращивать проекты резидентов до требований крупных промышленных партнеров.

С 2025 года "Жигулевская долина" предоставляет информационное сопровождение и консультации по получению статуса малой технологической компании (МТК), а также специальных инструментов поддержки.

В 2025 году "Жигулевская долина" вновь вошла в ТОП-3 технопарков страны, заняв 2 место XI Национального рейтинга технопарков России. Рейтинг ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".