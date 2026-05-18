В Самаре под снос определили четыре нежилых дома

Департамент градостроительства Самары опубликовал несколько лотов, связанных с поиском подрядчиков, которые разработают проекты работ по сносу четырех нежилых зданий. Суммарная стоимость контрактов - 1,21 млн рублей.

Объекты капитального строительства, определенные под снос, расположены в Самарском, Кировском, Промышленном и Красноглинском районах.

В Самарском районе под снос попало нежилое здание площадью 147,5 кв. метров на ул. Степана Разина, 1. На разработку проекта работ по сносу выделяют 273,4 тыс. рублей. В Кировском районе снесут нежилой дом площадью 249,7 кв. метров на ул. Металлургическая, 90а (на проект по сносу выделено 555 тыс. рублей). В Промышленном районе под снос попало здание в 99,5 кв. метров на ул. Береговой, 8 (206,8 тыс. рублей), а в Красноглинском — сливная станция площадью 78, 1 кв. метр, расположенная в поселке Мехзавод (182,3 тыс. рублей).

Победители торгов определятся после 26 мая. Они должны выполнить контракт в течение 70 дней с момента его заключения.