Авито Реклама детализировала таргетинги по недвижимости

Авито Реклама запустила новые таргетинги, которые позволяют рекламодателям учитывать в кампаниях такие параметры жилья как класс жилых комплексов и количество комнат в квартирах.

Раньше были доступны широкие таргетинги по интересу к недвижимости. Они помогали привлекать внимание потенциальных покупателей, но не отражали отличительные характеристики ЖК или квартиры.

Новые настройки стали детальнее и учитывают, каким жильем интересуется пользователь. Например, рассматривает ли он студию или квартиры с одной или несколькими комнатами в ЖК определенного класса: стандарт, комфорт, бизнес, премиум или элитный.

Инструмент подойдет рекламодателям из разных категорий: недвижимости, ремонта, мебели, банкам и другим. Подключить новые настройки можно в кабинете Авито Рекламы на этапе выбора таргетингов.