16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
DION объединил 15000 студентов из России и Индии на хакатоне GO-BRICS Осторожно, двери открываются! Или почему не надо бояться перемен Авито: две трети жителей ПФО предпочитают видеоигры в качестве досуга Суд закрыл дело о возвращении 14,3 млрд рублей за строительство трассы "Обход Тольятти" В майские праздники жители Самарской области смотрели триллеры и слушали поп-музыку

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В майские праздники жители Самарской области смотрели триллеры и слушали поп-музыку

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 140
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сервис "КИОН Музыка", онлайн-кинотеатр КИОН и книжный сервис "КИОН Строки", входящие в холдинг ON Media и группу компаний МТС, проанализировали активность пользователей из Самарской области в период майских праздников, чтобы выяснить — какой контент они предпочитали в выходные дни.

Фото: предоставлено МТС

Так, в майские праздники жители Самарской области отдавали предпочтение просмотру детективов, триллеров и сказок. Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами у самарцев в этот период стали: картина "Отпечатки" с актерским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева в главных ролях, новый сезон телесериала "Чёрное солнце" с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, экранизация произведения Пушкина "Сказка о царе Салтане" с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.

Среди книжных предпочтений лидируют триллеры "Последний день лета" и "Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство "Благотворительный магазин" и фэнтези "Железное пламя".

Из музыкальных композиций жители региона чаще всего выбирали треки: "Мальборо" исполнителя SAYAN, "Феникс" от BEARWOLF и "Тону" от HOLLYFLAME.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31