В майские праздники жители Самарской области смотрели триллеры и слушали поп-музыку

Сервис "КИОН Музыка", онлайн-кинотеатр КИОН и книжный сервис "КИОН Строки", входящие в холдинг ON Media и группу компаний МТС, проанализировали активность пользователей из Самарской области в период майских праздников, чтобы выяснить — какой контент они предпочитали в выходные дни.
Так, в майские праздники жители Самарской области отдавали предпочтение просмотру детективов, триллеров и сказок. Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами у самарцев в этот период стали: картина "Отпечатки" с актерским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева в главных ролях, новый сезон телесериала "Чёрное солнце" с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, экранизация произведения Пушкина "Сказка о царе Салтане" с Павлом Прилучным и Лизой Моряк.
Среди книжных предпочтений лидируют триллеры "Последний день лета" и "Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство "Благотворительный магазин" и фэнтези "Железное пламя".
Из музыкальных композиций жители региона чаще всего выбирали треки: "Мальборо" исполнителя SAYAN, "Феникс" от BEARWOLF и "Тону" от HOLLYFLAME.
