"Ростелеком" обеспечил интернетом 1200 семей Самарской области

"Ростелеком" обеспечил доступом к сети передачи данных жителей сёл Жареный Бугор и Зелёновка, а также садоводческое товарищество под Жигулевском в Самарской области. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы получили более 1200 семей.
При строительстве сетей оператор использовал технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), при которой оптоволоконный кабель заводится в дом абонента. В отличие от медных линий оптика гарантирует стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Сегодня интернет в загородном доме — базовая потребность, он нужен для работы, учебы, телемедицины, онлайн‑покупок и досуга. Чтобы обеспечить качественную связь, наши специалисты в марте–апреле проложили 21 километр кабеля. Теперь сельским жителям доступны те же цифровые возможности, что и горожанам".
Сельчане уже подключают пакеты услуг с домашним интернетом со скоростью до 700 Мбит/с, интерактивным ТВ и онлайн-кинотеатром Wink, где представлены сотни телеканалов и тысячи фильмов с высоким качеством изображения. Кроме того, владельцы домов могут установить видеонаблюдение, чтобы чувствовать себя в безопасности и контролировать происходящее на участке через мобильное приложение.
Анжела Калиночкина, жительница коттеджного поселка "Грибы" (с. Жареный Бугор):
"Мы с мужем и двумя детьми давно мечтали о собственном доме, в котором было бы уютнее, чем в городской квартире. Недавно в поселок провели оптоволокно, и мы сразу подключили тариф со скоростью 700 Мбит/с. Днем я общаюсь с коллегами по работе по видеосвязи, а вечером смотрю любимые сериалы — всё отлично. Муж со старшим сыном любят играть в приставку, для них тоже важен быстрый и стабильный интернет. Мы получили уровень комфорта, к которому стремились!"
Заявку на подключение можно оставить на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.
