Эксперт рассказал, под кого подстраивать резюме — под человека или под ИИ-агента Авито Авто: эксперты рассказали о планах выхода новых машин и брендов КНР на рынок РФ Т2 запустила бесплатный безлимитный интернет в более 30 странах мира Сбер представил флагманскую модель для редактирования и создания изображений Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" обеспечил интернетом 1200 семей Самарской области

"Ростелеком" обеспечил доступом к сети передачи данных жителей сёл Жареный Бугор и Зелёновка, а также садоводческое товарищество под Жигулевском в Самарской области. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы получили более 1200 семей.

При строительстве сетей оператор использовал технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), при которой оптоволоконный кабель заводится в дом абонента. В отличие от медных линий оптика гарантирует стабильное соединение и высокую скорость передачи данных.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Сегодня интернет в загородном доме — базовая потребность, он нужен для работы, учебы, телемедицины, онлайн‑покупок и досуга. Чтобы обеспечить качественную связь, наши специалисты в марте–апреле проложили 21 километр кабеля. Теперь сельским жителям доступны те же цифровые возможности, что и горожанам".

Сельчане уже подключают пакеты услуг с домашним интернетом со скоростью до 700 Мбит/с, интерактивным ТВ и онлайн-кинотеатром Wink, где представлены сотни телеканалов и тысячи фильмов с высоким качеством изображения. Кроме того, владельцы домов могут установить видеонаблюдение, чтобы чувствовать себя в безопасности и контролировать происходящее на участке через мобильное приложение.

Анжела Калиночкина, жительница коттеджного поселка "Грибы" (с. Жареный Бугор):

"Мы с мужем и двумя детьми давно мечтали о собственном доме, в котором было бы уютнее, чем в городской квартире. Недавно в поселок провели оптоволокно, и мы сразу подключили тариф со скоростью 700 Мбит/с. Днем я общаюсь с коллегами по работе по видеосвязи, а вечером смотрю любимые сериалы — всё отлично. Муж со старшим сыном любят играть в приставку, для них тоже важен быстрый и стабильный интернет. Мы получили уровень комфорта, к которому стремились!"

Заявку на подключение можно оставить на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

