AI Journey на ПМЭФ: От чат-бота к "цифровому коллеге"

Сбер совместно с учёными из Института AIRI, НИУ ВШЭ и компанией Билайн на XIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о решениях, которые превращают ИИ из поисковой строки в полноценного "коллегу" — с собственной памятью и зоной ответственности.

Участники обсудили возможности, которые ИИ-агенты предоставляют бизнесу. Акцент был сделан на переходе от концепций и идей к решению реальных бизнес-задач.

Особого внимания заслуживают новые возможности самих ИИ-агентов, в частности, их способность к автономному развитию, когда агент сам улучшает себя. На сессии AI Journey аудитории рассказали про самоэволюционирующего агента Сбера, а также продемонстрировали некоторые инструменты для самостоятельного создания таких агентов в подходе low-code/no-code.

На сессии участники рассмотрели вопросы допустимой степени автономности агентов в принятии решений, некоторые аспекты их внедрения в бизнес-процессы, а также возможности применения ИИ-агентов и мультиагентных систем как полноценных цифровых сотрудников компании, позволяющих строить целые цифровые команды.

Эксперты сошлись во мнении: будущее за системами, которые умеют встраиваться в рабочий процесс. Такие ИИ-решения берут на себя рутину и помогают людям работать продуктивнее, а не больше.

AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Она посвящена последним ИИ-разработкам, исследованиям и технологическим прорывам в области науки, экономики, а также возможностям, которые открывают инновации для человека и страны. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.

XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.